A Justiça e seu corpo de guerreiros

Por Addson Luis –

Aristóteles, em seu livro “A Política”, disse que a justiça é a base da sociedade. É comum ouvirmos que, na verdade, a educação é a base. A educação dá a ciência que é empregada em vários campos e acaba promovendo a progressão dos mesmos. Se houver ciência e faltar justiça, que emana de cidadãos virtuosos, como será possível que um Estado cresça e se desenvolva de modo saudável? A justiça tem o papel de purificar a sociedade e a educação deve sempre andar ao lado dela a fim de dar condições aos magistrados de julgarem com firmeza e perfeição, para dar suporte aos guerreiros e também para dar condições ao cidadão de ser justo e agir como pessoa justa, eminente, perfeita, consciente.

Para que a justiça seja plena, e não simplesmente um ideal relativo e deficiente, é necessário que magistrados e governantes sejam virtuosos. Para isso ser possível, é preciso que o corpo de cidadãos seja de boa natureza, pois os cargos citados neste parágrafo emanam, simplesmente, do próprio povo. É impossível que uma sociedade de procedência duvidosa seja capaz de possuir e eleger bons magistrados ou governantes. Outra classe importante e imprescindível para a manutenção da justiça, da paz e da liberdade, é a dos guerreiros. Neste caso, refiro-me a “guerreiros” como o conjunto de cidadãos incumbidos de proteger seu povo: policiais, militares, e guardas, por exemplo. Se porventura a classe de “guerreiros” for suprimida, a justiça tornar-se-á mera quimera e todo tipo de injustiça e impunidade grassará em todas as esferas.

Não é preciso uma reflexão extremamente profunda para asseverar e perceber que a extinção da classe dos homens incumbidos pela segurança, resulta no crepúsculo de qualquer sociedade. (Me referi a eles como classe de “guerreiros” anteriormente; a fim de deixar o texto mais enxuto, deixarei esse termo e lançarei mão a este: “classe de policiais militares”, visando um texto mais objetivo).

Para ser um policial militar e trabalhar em favor do bem comum e da preservação da ordem, da paz, e do cumprimento da Lei, é preciso ser virtuoso e possuidor de mais outras qualidades, como valentia quando esta se faz necessária; inflexibilidade quando também necessária; e acima de tudo, bom senso para poder aplicar a Lei de forma perfeita. Este é o papel da polícia: ser austera aos violentos, afável aos que respeitam a Lei; além da necessidade imperiosa de possuir uma reputação ilibada, exemplar, para que seja modelo aos demais. Muitas vezes há a impressão de que possuímos uma polícia belicosa, educada a somente destruir as más obras e aplicar a Lei severamente. Na verdade, a preservação da ordem, da paz e da justiça, também chega a outros campos correlacionados à qualidade de vida de todo o corpo social, mesmo que “não sejam percebidos” pela maioria.

A qualidade de vida que refiro-me neste artigo não são as ações filantrópicas em que policiais militares distribuem chocolates na Páscoa ou presentes no Natal. Refiro-me aos partos realizados pela PM, às ações que impedem suicídio, às mobilizações de viaturas a fim de ajudar órgãos doados chegarem ao seu receptor a tempo, entre outros.

No site da PMESP, o número extraordinário de mais de setenta mil ligações diárias ao “190” é apresentado nas estatísticas; também há outros dados computados, como resgates realizados, procurados capturados, pessoas presas em flagrante, etc. Sem sombras de dúvidas, é um trabalho excepcional que infelizmente não recebe os holofotes que merece. Mas caso haja algum erro em qualquer atividade policial, ele é mostrado e tomado como “comum”, fazendo parecer que a instituição é descapacitada. Muitas vezes é possível ter a impressão de que grande parte da mídia tenta enxovalhar a honra policial, e se não tenta, consegue fazê-lo, mesmo sem intenção – infelizmente.

Em uma breve conversa com um cabo da polícia militar (que preferiu não se identificar), perguntei: “Com toda a desvalorização, baixo salário e perigo, o que o faz acordar cedo e arriscar sua vida para poder salvar outras pessoas?” O militar, sem hesitar, respondeu resolutamente: “Gostar, senão é impossível permanecer na profissão… e amor à causa”. “Atualmente, o corpo social recebe inúmeras notícias depreciando a reputação da PM. Isso o desestimula?” “A mídia transmite a nossa imagem ao povo e muitas vezes há difamações e as partes positivas são deixadas de lado, mas isso não nos afeta porque temos consciência (disso) desde o início”. Ou seja, antes de ingressar ao corpo policial, o indivíduo já sabe que não terá um “bom tratamento”, uma verdadeira valorização e talvez isso “explique” o motivo de tantos suicídios ocorridos, na classe, que vêm crescendo nos últimos anos.

Como apresentado neste artigo, o policial é responsável por manter o bom funcionamento da sociedade através da justiça. Quando um policial morre, a sociedade toda é afetada, pois perde um protetor; o Estado perde financeiramente, pois investiu em sua formação; e uma família chora, pois atrás da farda há uma pessoa, como todas as outras, que ri, chora, sangra e também morre.

Observando a imagem da justiça que é esta: uma mulher de olhos vendados com uma balança e uma espada em mãos, pode-se dizer que os magistrados são a balança, pois devem julgar e medir tudo com perfeição; o corpo policial é a espada, incumbida de ferir e extirpar toda a iniquidade. Se um policial morre, a espada debilita-se e a promessa do Estado de dar segurança aos seus cidadãos, perde seu vigor, sua força, seu poder. Ora, pode a justiça ser aplicada sem nenhum poder? Pode a justiça ser aplicada sem a austeridade quando se faz necessário? Pode a justiça ser aplicada somente por magistrados e sem o corpo policial, tendo em vista que é este último responsável por capturar infratores e levar àqueles para que haja plena aplicação da justiça e da Lei? Se a resposta é “não” a todas as perguntas, por que a polícia ainda continua sendo desvalorizada? Deve-se esperar que a justiça seja dissolvida por completo e um estado de anarquia e violência se instale no país em níveis piores que os atuais? Quantos policiais ainda devem morrer para que a classe tenha o devido respeito e valor? Quantos civis devem morrer para que haja maior apoio à PM?

Addson Luis

Estudante do IFSP, Campus Votuporanga.