Itamar acerta R$178 mil em convênios sociais para cidades da região

Na quarta-feira, dia 28 de março, o deputado Itamar Borges acompanhou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, nas assinaturas de convênios aos município de Cardoso, Macaubal e Américo de Campos para o atendimento social.

O recurso, no valor de R$ 60 mil, R$61 e R$57 mil, para Cardoso, Macaubal e Américo respectivamente serão repassado pelo Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) aos Fundos Municipais desse municípios e deverão ser utilizados para desenvolver programas sociais em serviços de acolhimento de crianças, adolescentes, idosos, como também em equipamentos que atendem moradores em situação de rua, pessoas com deficiência e em situação de violência.

“O apoio ao social é uma das bandeiras de meu mandato. Procuro trabalhar e apoiar as entidades sociais e os programas do Governo do Estado, em especial da Secretaria de Desenvolvimento Social, voltadas para este tema”, afirmou o deputado Itamar Borges.

De acordo com o secretário Floriano Pesaro, é fundamental fortalecer os municípios e as redes locais. “Estamos certos de que estes são os pilares para a construção de um Estado mais justo e democrático”, afirmou.