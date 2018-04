Corte de espuma em 3D

Airvo/Sindimob e Senai promovem workshop

A Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) e o Sindimob (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga) em parceria com o Senai Votuporanga promovem nesta quinta, dia 5 de abril, às 18 horas, na sede do Senai, o Workshop Tecnológico – Otimização de corte de espuma – utilização de software de corte 3D.

O workshop é voltado para gerentes e empresários dos setores que trabalham com espuma, como estofados, colchões, entre outros.

O tema é de extrema importância para o setor e o grande intuito do workshop é otimizar a utilização deste material, uma vez que o planejamento, controle e a realização do corte de espumas é um grande “gargalo” na indústria.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do Senai Votuporanga. As vagas são limitadas a três participantes por empresa. O workshop acontecerá na sede do Senai Votuporanga, que fica na Rua Olga Loti de Camargo, 3500 – Jardim Santos Dumont.