PONTE PRETA 1 X 0 MIRASSOL

Macaca faz dever de casa e é Tetracampeã do Interior

O clube campineiro levou o caneco em 2009, 2013, 2015 e, agora, em 2018

(AFI) – Após lutar contra o rebaixamento na Primeira Fase, a Ponte Preta juntou os cacos e se tornou pela quarta vez campeã do interior do Campeonato Paulista. A conquista foi selada na noite desta segunda-feira ao derrotar o Mirassol pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Estádio Moisés Lucarelli. O duelo teve participação do Projeto Futebol Sustentável, que levou ao estádio mais de 7 mil torcedores.

Como no jogo de ida, a Ponte arrancou um empate, por 1 a 1, no Maião, só precisou de uma simples vitória para ficar com o título, e ele veio com gol de Emerson, aos 22 minutos da etapa final. A Macaca, com isso, garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2019 e embolsou uma premiação de R$ 360 mil.

JOGO TRUNCADO!

Apesar do embalo dos seus torcedores, a Ponte Preta não conseguiu envolver o time do Mirassol no primeiro tempo. O clube campineiro teve a posse de bola, mas não achou um espaço na defesa adversário. A melhor e única chance foi apenas aos 40 minutos. Yuri recebeu no meio de campo e tocou de cabeça para Orinho, que partiu em velocidade e chutou pela linha de fundo.

O Mirassol foi ainda mais conservador. O time comandado por Moisés Egert jogou por uma única bola, mas ela não veio. Xuxa arriscou jogadas de mais efeito, enquanto Edson Silva, na principal oportunidade do time visitante, cabeceou para fora.

E DEU PONTE PRETA!

O panorama do segundo tempo melhorou. A Ponte Preta resolveu sufocar o Mirassol e abriu o placar com um toque de sorte e competência do técnico João Brigatti. Silvinho, que acabara de entrar no jogo, tabelou com Marciel e cruzou para dentro da área. Emerson pegou de primeira para estufar as redes.

Após sofrer o gol, o Mirassol abriu mão do esquema defensivo e saiu em busca do empate, que quase veio na sequência. Aos 25 minutos, Wellington recebeu dentro da área e cabeceou muito próximo ao gol de Ivan.

O Mirassol esboçou uma pressão nos minutos finais, mas a Ponte Preta se segurou e confirmou pela quarta vez o título do interior paulista.