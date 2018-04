Arrependido, Emerson comenta sobre processo

DIRETORIA DA SANTA CASA X VEREADOR –

O vereador Emerson Pereira em pronunciamento da tribuna na sessão da Câmara de segunda-feira comentou sobre processo que corre na Justiça contra ele, movido pela diretoria da Santa Casa de Votuporanga. “Na maior tranquilidade possível, digo que sou vereador e estou aqui para atender a população de Votuporanga. Em momento algum digo que tenho medo ou estou preocupado com o processo”, revelou.

Ele mencionou que, na época como Secretário de Direitos Humanos, atendia a população mais carente de Votuporanga. “Eu fiz um vídeo relatando a situação de uma senhora humilde. Naquela ocasião, buscava um entendimento entre Direitos Humanos e a Santa Casa de Votuporanga há praticamente uma semana. Sei que a Santa Casa realiza um bom trabalho em prol da população e valorizo o trabalho realizado por esta instituição. Não fiz críticas direcionadas aos diretores da Santa Casa, haja vista que trabalham com muito amor, carinho, dignidade e respeito. Essa situação será resolvida dentro do maior acordo possível, para beneficiar a população de Votuporanga”, afirmou. O vereador destacou que havia um acordo para a transferência desta senhora à Santa Casa de Votuporanga, que não foi cumprido.

“Já paguei a penalização, sendo exonerado da Secretaria de Direitos Humanos, onde realizei mais de 15 mil atendimentos voltados aos votuporanguenses. É uma Secretaria complexa. Se você não tiver amor ao próximo, você não consegue obter resultados positivos. Devemos parar com os processos e trabalharmos em prol da população”, concluiu.

Nove diretores da Santa Casa de Votuporanga ingressaram com um processo no fórum contra o vereador Emerson Pereira por danos morais e pedido de indenização de R$38.160,00. A ação foi distribuída no último dia 13 e ontem (3/4) o juiz marcou audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 2 de maio.

No início deste ano o vereador postou um vídeo nas redes sociais com críticas aos diretores. A repercussão do caso resultou na exoneração dele do cargo de secretário de direitos humanos. A Santa Casa preferiu não comentar a iniciativa dos diretores.

OUTRO LADO

Em nota, o vereador disse que não teve intenção de criticar a direção do hospital, mas se dirigiu a um funcionário que tratava do assunto. Também informou que durante sessão da Câmara do dia 29 de janeiro pediu desculpas aos diretores do Hospital.

Mini Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”

Emerson Pereira destacou também a grande conquista para o Mini Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”. Segundo ele, depois de várias queixas sobre a demora no atendimento, será contratado mais um médico para atender na emergência do Hospital. “Acredito que vai desafogar muito o atendimento naquele local. Temos que continuar buscando estratégias para melhorar a qualidade de vida de nossos cidadãos. Em breve, os pacientes serão tratados com mais dignidade”, falou. (Colaborou Paola Munhoz)

Homenagens

O vereador na homenagem que fez a Rafael Henrique Saraiva Pereira, Bruna Moreti e Daniela da Silva

O vereador Emerson Pereira pretou homenagem ao cantor Rafael Henrique Saraiva Pereira, Bruna Moreti e Daniela da Silva, pela realização da campanha ao Dia de Páscoa “Doe uma caixa de bombom e faça uma criança feliz”. Segundo o vereador, foram arrecadadas mais de 400 caixas de bombons e entregues para as crianças carentes da Vila Carvalho e de outros bairros de Votuporanga.

“O cantor Rafael Henrique, de apenas 12 anos de idade, destaca que a sua maior alegria é ver as crianças felizes, e seus pais também se mostram prestativos em ajudar as crianças menos favorecidas de Votuporanga”, disse o vereador. Emerson contou que a campanha foi um sucesso devido a divulgação através das redes sociais de Bruna e Daniela.

“Rafael Henrique encabeça várias outras campanhas de solidariedade ao próximo. Com o apoio de outras pessoas, ele também realiza o Natal Solidário, que já está em seu quarto ano. Ele é um artista consagrado da nossa região, já participou de vários programas de televisão, além de apresentações em shows e eventos regionais. Parabéns aos envolvidos. Vocês conseguiram fazer a Páscoa de muitas crianças carentes, mais feliz”, agradeceu.