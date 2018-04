Beleza reclama do atendimento em bancos

Vereador promete se reunir com fiscais da Prefeitura para fiscalizar a demora nos atendimentos das agências bancárias locais

Preocupado com a demora no atendimento aos clientes de algumas agências bancárias de Votuporanga, o vereador Rodrigo Beleza afirmou que a lei do município é desrespeitada. “A Lei diz, considera-se tempo razoável de atendimento prestado nos dias úteis e normais, até 20 minutos. Nas vésperas ou dias seguintes aos feriados; em data de vencimento de tributos; em data de pagamento de servidor público, pode ser de até 45 minutos”, afirmou.

O vereador disse que recebeu várias reclamações neste sentido e convocou os fiscais da Prefeitura para uma reunião na Câmara Municipal, onde discutirão qual providência será tomada nesta questão.

“Para que a população tenha conhecimento, o descumprimento dos dispositivos desta Lei implicará o estabelecimento bancário em multa de mil Unidades Fiscais do município”, ameaça.

Para Rodrigo, a lei é excelente, mas precisa ser cumprida. “Vamos fazer com que os bancos cumpram a lei e dêem um atendimento de qualidade para nossa população. O que não podemos aceitar é que instituições ricas como essas, continuem atendendo as pessoas sem dignidade”, ressaltou.

Lombada

O vereador também usou a tribuna para uma indicação ao Poder Executivo. Ele pleiteia por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, estudos que viabilizem a instalação de um redutor de velocidade (lombada) na avenida dos Bancários, próximo ao cruzamento com a rua Emílio Nogueira, no bairro Vale do Sol e justifica: “Naquele local veículos trafegam em alta velocidade e, recentemente, uma idosa foi atropelada.”

Cursinho ao ENEM

Outra indicação ao Poder Executivo feita por Beleza, é que, instituições de ensino superior, promovam estudos no sentido de ser criado um cursinho preparatório para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), para estudantes da rede pública de ensino.

Em sua justificativa, o vereador diz que o ENEM é um grande desafio a todos os jovens que cursam o ensino médio, sejam de escola pública ou privada e que pretendem ingressar em uma faculdade pública. Para ele, os alunos de escola pública levam uma grande desvantagem nos vestibulares e na pontuação exigida do ENEM em relação aos alunos de escola privada, pela preparação que tiveram durante os três anos do ensino médio.