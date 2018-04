Corpo de vítima de afogamento é encontrado

Vítima de afogamento, Valter de Brito Amaral, 27 anos.

Fatalidade

Jovem de 27 anos estava nadando na prainha de Riolândia no sábado quando foi visto pela última vez

Luciana Tambuque

A equipe bombeiros de Votuporanga foi acionada na manhã da última segunda-feira para retirar das águas da prainha de Riolândia, o corpo do jovem Valter de Brito Amaral, vítima de afogamento. De acordo com o Subtenente, Forte, do Corpo de Bombeiros, Valter estava nadando na prainha, no último sábado, quando testemunhas notaram que ela havia parado de aparecer na superfície da água após os mergulhos que estava fazendo, por volta das 14h. Imediatamente os bombeiros de Votuporanga foram acionados e buscas foram feitas no local durante toda a tarde de sábado e no domingo também. O corpo do jovem de 27 anos, morador de Riolândia, apareceu próximo ao local de onde havia sido visto pela ultima vez. A Polícia Científica foi acionada e irá averiguar as causas do afogamento.