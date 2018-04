Dado conquista escola para o Colinas

João Dado também esteve com o presidente do Fundo de Desenvolvimento da Educação, João Cury que parabenizou os esforços do município para a conquista

Nesta terça-feira (3), o prefeito João Dado acompanhou no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o anúncio do Governador Geraldo Alckmin de novas conquistas para mais de 200 cidades do Estado. No pacote apresentado, Votuporanga será contemplada com uma nova escola estadual para atendimento ao Ensino Fundamental e Médio.

O Governo do Estado investirá quase R$ 10 milhões na construção do prédio numa área do município que será doada pela Prefeitura à Fazenda Pública Estadual. O terreno possui 6.917 m2 e fica na Rua Antonio Seba esquina com a Dante Furlani, ao lado do Centro Dia do Idoso.

“A nova escola terá 12 salas de aulas, praça de esportes, e todos os equipamentos para o atendimento aos alunos. Atualmente, os adolescentes daquela região recorrem às escolas estaduais Profª Juraci Lima Lupo ou Profª Enny Tereza Longo Fracaro”, observa o prefeito.

João Dado também esteve com o presidente do Fundo de Desenvolvimento da Educação, João Cury que parabenizou os esforços do município para a conquista da escola. “Sabemos que é uma luta do prefeito e uma conquista muito importante para a comunidade. É uma grande escola com um alto investimento. Só deu certo porque o município assumiu a oferta do terreno. Parabéns a todos”, disse.

As tratativas para o pedido da nova escola tiveram início em 2014 com apoio da Prefeitura e do Diretor Regional de Ensino José Aparecido Duran Neto. O projeto de lei prevendo a doação da área à Fazenda Pública foi aprovado pela Câmara de Vereadores e promulgado pelo então prefeito Junior Marão como lei 5.380 em 13 de fevereiro de 2014.