Falecimentos

Aparecido Jacinto de Oliveira

Faleceu no último domingo, em Votuporanga, o senhor Aparecido Jacinto de Oliveira, 81 anos. Casado, deixa a esposa, Maria Aparecida Filtrante de Oliveira e os filhos, o vereador Giba Oliveira, Antônio Roberto, Ilze, Silze e Rosângela. O corpo foi velado e sepultado no mesmo dia, 1º de abril, no Velório e Cemitério Municipal de Votuporanga.

Eucleia Lopes de Paula

Faleceu no último domingo, em Votuporanga, a senhora Eucleia Lopes de Paula, 78 anos. Casada, deixa o esposo, Daniel Zacarias de Paulo. Natural e residente em Votuporanga e teve como último endereço a rua Carajás, bairro São Damião. O corpo foi velado e sepultado, também no último domingo, no Velório e Cemitério Municipal de Votuporanga.

Aparecida Troiani Bernini

Faleceu no último domingo, em Votuporanga, a senhora Aparecida Troiani Bernini, de 71 anos. Casada, deixa o esposo, Moacir Bernini e os filhos, Alexandre e Flávio. Natural de Urupês, residia em Votuporanga e teve como último endereço a rua José Abdo Marão, bairro Vila Marin. O corpo foi velado no Velório Municipal e sepultado na última segunda-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Ilton de Almeida

Faleceu na última sexta-feira, dia 30, em Votuporanga, o senhor Ilton de Almeida, de 69 anos. Casado, deixa a esposa Luiza dos Santos e os filhos Cláudia, Andreia, Luciani e Alessandra. Natural de Floreal, residia em Votuporanga e teve como último endereço a rua Antônio Galera Lopes, bairro Pozzobon. O corpo foi velado e sepultado no Velório e Cemitério Municipal de Votuporanga, no último sábado.