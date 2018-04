Franco isenta Pessuto e culpa assessoria por erros na Prefeitura de Fernandópolis

O ex-vereador constituinte e atual advogado criminalista Ricardo Franco de Almeida causou expectativas e especulações políticas dentro e fora do cenário político na sessão de terça em Fernandópolis.

O discurso do ex-vereador constituinte e atual advogado criminalista Ricardo Franco de Almeida, foi o ápice desta terça-feira, dia 3, durante sessão na Câmara Municipal de Fernandópolis. A ida dele ao Legislativo causou expectativas e especulações políticas dentro e fora do cenário político.

Franco teve o uso da Tribuna Livre franqueado na última sessão ocorrida em 20 de março, quando requereu pelo tempo estipulado de 20 minutos, oportunidade para falar sobre as atividades da atual administração municipal, bem como a atuação da própria Câmara Municipal.

Usou parte do tempo para relatar momentos de instabilidade política quando assessorou o ex-prefeito Newton Camargo, tendo uma Câmara de vereadores crítica, formada por Maurilio Saves, Tatu, Zé Horácio e o próprio atual presidente Étore Baroni, citando que havia diálogo entre os poderes, mesmo com ideias diferentes.

Inicialmente o advogado frisou que falaria sobre a atual administração e pediu para que os vereadores entendessem que quando se tratava de André Pessuto, entende-se como homem político e não sobre a vida pessoal e familiar.

Nominou e apontou os erros cometidos pela administração nestes 15 meses de governo que poderiam ter sido evitados, se pessoas qualificadas estivessem na assessoria do prefeito André Pessuto.

Ricardo desconsiderou e inocentou Pessuto desses mesmos erros, já que o prefeito não teria obrigação técnica para entender totalmente a peça orçamentária, colocando a culpa exclusivamente na assessoria executiva e forças ocultas dentro da própria Prefeitura.

Para ele, faltou orientação para evitar tantos erros como ocorreu no IPTU, planta genérica e na demissão da secretária de Educação. Ricardo disse que André estaria com grandes problemas e faltavam pessoas qualificadas ao seu lado, mas que ainda haveria solução neste próximos dois anos.

Pontuou problemas que poderiam ter sido evitados no caso do 14º salário dos servidores, aumento do salário do prefeito e vice e no cancelamento da Área Azul. Franco destacou o trabalho do secretário Gustavo Pinato frente a Secretaria de Assistência Social, que sabe lidar com o povo, destacando ainda outros servidores que realizam bons serviços, como no setor de Obras, mas mencionou erro grotescos em licitações apontados pelo Tribunal de Contas do Estado.

Criticou a Associação de Amigos por ter mencionado que “Fernandópolis nunca esteve alinhada como está”. Em tom sarcástico disse que “só se existe outra cidade com esse mesmo nome”.

Ricardo Franco chamou para um debate público qualquer assessor da Prefeitura, desafiando para uma audiência pública sobre a peça orçamentária, antes da mesa de som apresentar problemas técnicos e dificultar a interpretação e conclusão do discurso.

Ainda no gogó fez novas explanações e ao final foi recepcionado por alguns vereadores e simpatizantes de um movimento político.

Sem condições técnicas para continuar com a sessão, requerimentos, indicações e projetos foram aprovados em bloco, sem a realização de tema livre e explicações pessoais. (Região Noroeste)