Internos da Fundação Casa agridem agentes

Cinco agentes foram agredidos por nove internos, que só foram contidos após os coordenadores de segurança entrarem nos quartos.

Nove internos da Fundação Casa agrediram com chutes, socos e tapas agentes da instituição na última segunda-feira em São José do Rio Preto. As agressões aconteceram depois de uma intervenção nos quartos deles.

De acordo com a coordenação da Fundação Casa, a intervenção foi feita por causa de indisciplinas causadas pelos internos. Cinco agentes foram agredidos e, os internos só foram contidos após os coordenadores de segurança entrarem nos quartos.

Por causa das agressões, a intervenção não foi realizada. Adolescentes e funcionários sofreram escoriações leves e passam bem. Eles foram medicados na própria enfermaria da fundação.

Em nota, a Fundação Casa disse que a corregedoria geral instaurou sindicância para apurar a agressão. A fundação disse que o fato aconteceu durante uma revista de rotina e de orientação.

A nota diz ainda que “a instituição ressalta que não tolera qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos dos adolescentes e servidores e não compactua com eventuais práticas de agressão”.

Os jovens envolvidos passarão pela comissão de avaliação disciplinar, formada por servidores de todas as áreas do centro, e receberão sanções disciplinares. O Judiciário e os familiares dos internos foram informados sobre o ocorrido.