JBS dobra lucro em ano de crise 

José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, fundador da JBS e pai de Joesley e Wesley Batista, que assumiu a presidência da empresa após a crise – Reprodução

Empresa fechou 2017 com lucro líquido de R$ 534 mi e criou programa chamado Faça Sempre o Certo

Apesar da crise em que se envolveu em 2017, com as delações do empresário Joesley Batista e as revelações de corrupção que mancharam a imagem da empresa, a JBS conseguiu dobrar o lucro e reduzir seu endividamento no ano.

A empresa fechou 2017 com um lucro líquido de R$ 534,2 milhões, um valor quase 130% superior ao registrado em igual período do ano anterior.

A empresa comemorou o resultado como “um dos melhores resultados operacionais” da história da companhia, segundo a carta de José Batista Sobrinho, presidente global da JBS, que assumiu o cargo na esteira da prisão de seu filho Wesley Batista, em setembro do ano passado.

A operação da empresa nos Estados Unidos, que equivale a mais da metade das vendas totais, deram suporte ao resultado, segundo a empresa. “O fortalecimento da economia da América do Norte, notadamente nos Estados Unidos, e a contínua redução do desemprego contribuíram para o crescimento da demanda no mercado doméstico e o aumento nos preços da carne bovina na região. Além disso, a disponibilidade crescente de gado aliada à estável capacidade de produção também contribuiu para o aumento da margem da indústria.”

A receita líquida da companhia ficou em R$ 163,2 bilhões em 2017, queda de 4,2% em relação ao ano anterior, atribuída ao impacto da variação cambial e da venda dos ativos no âmbito no plano de desinvestimentos.

A empresa também registrou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 13,4 bilhões, alta de 18,9% sobre o ano anterior, e conseguiu reduzir sua alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda.

Em meados do ano passado, os irmãos Batista chegaram a um acordo com bancos credores para rolar dívidas da JBS, em um acerto que também envolvia a renovação de empréstimos da holding que reúne os investimentos da família, a J&F.

Além disso, vendeu operações de carne bovina da JBS na Argentina, Paraguai e Uruguai a subsidiárias da concorrente Minerva. “Cumprimos o nosso compromisso de reduzir a alavancagem que atingiu um patamar de 3,38x (dívida líquida/Ebitda) – a menor do nosso setor no Brasil – além de poder contar com uma liquidez total superior ao endividamento de curto prazo”, escreveu Sobrinho sobre o resultado.