Jovem desaparece após sair de casa 

O adolescente saiu da casa dos pais em Aparecida do Taboado para ir passar o dia no rio em Rubineia

O estudante aparecidense Cláudio Felipe Santos Paula, de 18 anos, está desaparecido desde sábado (30), quando saiu da casa dos pais, em Aparecida do Taboado, para se divertir na orla do rio em Rubineia.

Segundo a mãe dele, Elen Cristina, o rapaz saiu de casa na moto do pai levando apenas o celular e um capacete extra, já que iria dar carona a uma amiga. No entanto, não retornou.

Desesperada, a mãe entrou em contato com amigos e ninguém tem notícias dos dois, nem mesmo a família da moça. Na casa dele em Santa Fé do Sul – um apartamento que ele divide com outro estudante durante a semana, Elen sentiu falta apenas de alguns pertences, como uma bota e uma jaqueta.

Cláudio é um jovem aparentemente muito responsável, segundo informaram alguns amigos, e nunca fez nada parecido. Ele cursa o 2º ano de Odontologia na Funec, em Santa Fé do Sul.

Caso alguém tenha alguma informação é só ligar no telefone (67) 98144-3353.