KARATÊ: Enzo vence etapa do Campeonato Brasileiro

O karateca Enzo, da cidade de Santa Fé do Sul, venceu neste fim de semana, a etapa mineira e classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê. A competição reuniu atletas de 18 estados.

O atleta mirim competiu e foi medalha de ouro nas modalidades kata e shiai/kumitê, categoria sub 12, faixa roxa a preta. Com as conquistas do ouro, Enzo está pelo 5° ano consecutivo garantido na fase final.

“Vim para esta competição muito focado e determinado à buscar a minha classificação para as finais do Campeonato Brasileiro que acontecerão em Outubro, em Contagem, também cidade mineira”, falou Enzo.

Aos 10 anos, o karateca mirim é um colecionador de títulos. Só em 2017 sagrou-se tetracampeão sul-mato-grossense na modalidade kata, bicampeão estadual de mato grosso do sul na modalidade Shia/Kumitê, Campeão da Copa São Paulo de Karatê (maior OPEN nacional), entre outros.

Para a competição, ele apostou em um ritmo forte de treinamento juntamente com seu professor Sensei Joaquim e a parceira com várias empresas, que lhe garantem lutar com tranquilidade.

As próximas competições de Enzo serão dia 15, em Dracena, dia 21, em Campo Grande e dia 29 em Mogi.

O karateca é federado e representa a FKMS (Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul) e o Estado de Mato Grosso do Sul em competições oficiais.