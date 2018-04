Motos: TG conclui curso de prevenção de acidentes

Iniciativa do sargento Heroíto Gomes foi implantada no ano passado e conta com a importante parceria da Polícia Militar, envolvendo soldados da ROCAM e do Corpo de Bombeiros

Da Redação

Continuando um projeto instituído no ano passado, o sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-088, realizou mais uma etapa do Programa de Prevenção a Acidentes de Motocicletas (PPAM), cuja conclusão aconteceu na manhã desta quarta-feira (04). Os atiradores acompanharam uma palestra sobre primeiros socorros em casos de acidentes com motocicletas, proferida pelo 1º Sargento PM Matta, do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

De acordo com o sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução do TG, “quando optamos por implantar o PPAM, o fizemos porque constatamos que a quase totalidade de nossos atiradores são motociclistas e, não raro, alguns até já se envolveram em acidentes ou tiveram esse tipo de registro com familiares, por isso julgamos importante oferecer informações e estabelecer um projeto de prevenção”, explica.

O chefe de instrução do TG destaca a “parceria com a Polícia Militar que, prontamente, acolheu nosso pedido e nos oportunizou a palestra e ações, cujo intuito foi discutir valores de segurança e cidadania, bem aprimorar técnicas de pilotagem de motocicletas e primeiros socorros”, informa. De acordo com Heroito, participaram do PPAM, além do Sargento Matta, o Tenente Ozório e o Cabo Stefanuti, os soldados da Rocam e Bombeiros.

“Diariamente, temos vários registros de acidentes de moto e a situação tende a se agravar, visto que a frota aumenta a cada dia, o que obriga a sociedade a buscar estratégias de enfrentamento, objetivando a redução de sequelas e dos óbitos em consequências deste agravo”, assinala o sargento. “Nossos atiradores fazem parte da faixa etária mais atingida, os jovens, por esta razão implantamos o PPAM, que faz parte de uma série de ações propostas pelo Exército Brasileiro”, conclui o Sargento Heroíto.