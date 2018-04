Mulher é agredida e estuprada pelo companheiro

O autor da agressão ainda a amarrou durante a madrugada; Vítima só conseguiu pedir socorro pela manhã quando fugiu de casa

Luciana Tambuque

Na manhã de hoje, a polícia militar foi acionada para intervir em uma briga de casal que estava acontecendo no meio da rua. Ao chegarem ao local, no bairro Colinas, os policiais Cabo Romero e Cabo Sabino, encontraram a vítima com lesões no rosto e pescoço e já estava sendo socorrida por uma unidade de resgate. O autor da agressão, fugiu do local. Baseados na descrição do agressor, a polícia saiu em patrulhamento, o localizaram e o detiveram.

Além de socos e tapas, a vitima contou que as agressões foram além, ela foi amarrada e abusada sexualmente pelo companheiro nesta madrugada, só conseguindo sair para pedir por socorro quando escapou da residência pela manhã. A vítima foi conduzida para a Delegacia de Defesa da Mulher onde a delegada tomou conhecimento dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante pelos crimes de estupro e lesão corporal. O agressor permanece preso e à disposição da justiça.