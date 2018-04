MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE: Instituições se unem em apoio a Prefeitura

Representantes da classe empresarial e de instituições mostraram apoio ao movimento e irão colaborar de diversas formas

PREPARE-SE. No sábado (7) voluntários uniformizados passarão de casa em casa em toda a cidade e solicitar a doação de alimentos, agasalhos, cobertores, roupas em geral, sapatos, acessórios, móveis, entre outros utensílios domésticos

Neste sábado (7/4), Votuporanga se une para o Mutirão da Solidariedade. A partir das 8h, equipes formadas por voluntários uniformizados irão percorrer toda a cidade e solicitar, de casa em casa, a doação de alimentos, agasalhos, cobertores, roupas em geral, sapatos, acessórios, móveis, entre outros utensílios domésticos. A campanha está sendo organizada pela Prefeitura e pelo Fundo Social de Solidariedade, com o apoio de diversas entidades assistenciais da cidade.

Os materiais serão distribuídos pelo Fundo Social para beneficiar as pessoas que mais precisam.

Na tarde de ontem (4), o prefeito João Dado, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, e o Secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos, receberam representantes da classe empresarial e de instituições, que mostraram apoio ao movimento e irão colaborar de diversas formas, repassando a informação aos seus colaboradores e demais parceiros. A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) se comprometeu em intensificar a divulgação junto aos comerciantes e também patrocinar a confecção de 200 coletes para identificação dos voluntários.

Estiveram presentes o presidente da ACV, advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos; o presidente da Airvo, Agnaldo Giolo, que ofertou a ajuda também para coletas de doações dentro das empresas em campanhas futuras; o diretor do IFSP, Marcos Furini; o representante do Rotaract, Matheus Camargo, representando os Rotarys; o empresário Carlinhos Marão; e a professora da ETEC, Eva Maria Teodoro Ferreira.

“‘Faça o bem com o que você tem de bom’ é o lema da nossa campanha. Solicitamos que toda a cidade colabore e nos ajude nessa grande corrente do bem”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mônica Pesciotto.