OPERAÇÃO REEMBOLSO: Polícia Federal prende nove por série de roubos a cofres

Funcionária dos Correios de Urânia foi presa suspeita de repassar informações

A Polícia Federal de Jales prendeu nove pessoas durante a Operação Reembolso, que investiga um grupo de criminosos que atua na região Noroeste do Estado de São Paulo, suspeitos de praticar roubos e furtos a agências dos Correios, lotéricas e a cofres de empresas. A ação foi na manhã desta terça-feira, 3, nas cidades de Urânia, Aparecida d’Oeste, Nipoã, Birigui e Araçatuba.

Em Urânia, uma funcionária dos Correios, suspeita de repassar informações privilegiadas ao grupo, foi presa temporariamente.

Participaram da ação mais de cem policiais federais, que cumpriram dois mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão. Quatro pessoas são consideradas foragidas, duas de Birigui, uma de Araçatuba e uma de Urânia.

As investigações começaram após um roubo a agência dos Correios de Urânia, em janeiro de 2016. Na ocasião, dois homens armados renderam os funcionários e roubaram toda a quantia que estava depositada no cofre da agência postal. A partir do crime, a Polícia Federal iniciou as investigações e identificou criminosos nas cidades de Araçatuba e Birigui, que mantinham contato com comparsas da região de Jales.

No decorrer das investigações, outras ações criminosas do grupo foram identificadas nas cidades de Nipoã, Aparecida d’Oeste, Urânia, Araçatuba e Birigui.

Investigação

A PF identificou crimes contra os Correios, postos de gasolina, lotéricas e supermercados. Apenas os Correios de Urânia foi alvo do grupo em três ocasiões desde o início das investigações.

Na última tentativa, em outubro de 2017, o grupo foi surpreendido por equipes da Polícia Federal e Militar. Houve resistência e troca de tiros, que terminou com a morte de um e a prisão de outros três criminosos.

Os três detidos, juntamente com todo o material apreendido nas buscas, foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Jales para serem ouvidos pela autoridade policial, logo em seguida, eles foram conduzidos à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.

Outros três foram identificados posteriormente e foram alvos da operação desta terça-feira, 3. Os presos responderão por furto e roubo qualificado, associação criminosa armada, tentativa de homicídio dentre outros crimes. Depois de ouvidos, eles também vão para a cadeia de Santa Fé do Sul. (Colaborou Rone Carvalho – Diário Web)