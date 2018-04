Palmeiras vence Alianza Lima e mantém liderança

A Copa Libertadores, quem diria, virou um treino de luxo para o Palmeiras no Allianz Parque na noite desta terça-feira. Focado na decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no domingo, a equipe poupou alguns titulares, diminuiu o ritmo e ainda assim dominou o frágil Alianza Lima, do Peru.

A vitória por 2 a 0 veio em raro momento de inversão de papéis, pois o torneio continental se transformou em um aquecimento para o Estadual.

Embora a Libertadores seja a prioridade no ano e entoada pela torcida no estádio como obsessão, a semana atípica marcada pela final do Paulista contra o maior rival mudou um pouco a lista de prioridades. Pelo menos esta situação não mexeu no bom futebol da equipe.

Apesar de mudanças na formação e de não pisar fundo no acelerador, o Palmeiras chegou à segunda vitória na competição e se firmou na liderança do Grupo H, com seis pontos. O Alianza Lima segue com apenas um, ainda na terceira colocação da chave. Na quarta, o Boca Juniors vai receber o Junior Barranquilla, na Argentina, pela segunda rodada do mesmo grupo. Veja aqui a tabela completa.

A preocupação com o desgaste de jogadores para a final do Paulista levou o Palmeiras a ter quatro alterações na formação titular. O zelo era válido para evitar lesões, porém poderia ter sido ainda maior. A fragilidade dos peruanos possibilitava ter feito mais alterações no time.

O temor antes do jogo era ficar preso na retranca peruana. Ao longo da partida, porém, o técnico Roger Machado passou a ficar apreensivo com o relaxamento do time. O Palmeiras abriu o placar aos dez minutos, com Thiago Martins, que aproveitou o rebote vindo da trave depois de uma cabeçada. A vantagem deixou tudo tão encaminhado que a equipe ficou desconcentrada diante de tamanha facilidade.

Até os 20 minutos de partida foram mais duas chances claras, com uma bola na trave e presença constante na área adversária. Lucas Lima tinha liberdade para criar, Keno atacava sem ser incomodado e Dudu não tinha marcação. O Palmeiras não aproveitou o domínio e pareceu empolgado pela facilidade ao ponto de finalizar pouco. A equipe parecia querer entrar com a bola no gol em vez de ser objetiva.

O Alianza Lima demorou para conseguir atacar. As primeiras investidas foram no fim do primeiro tempo, principalmente ao roubar bolas de um adversário desatento. A expectativa para o segundo tempo era saber se

o jogo se definiria por um descuido do desconcentrado Palmeiras ou pela fraqueza peruana. Pesou a segunda opção.

No primeiro minuto da etapa final, Keno cruzou, o goleiro Prieto (reserva do time) falhou e deixou livre para Borja fazer 2 a 0. O jogo estava resolvido. Depois disso, o Palmeiras administrou o ritmo e esperou o tempo passar. Falta um dia a menos para a decisão contra o Corinthians.

O Palmeiras volta a campo pela Libertadores já na próxima semana no dia 11 (quarta-feira) para receber o Boca Juniors no Allianz Parque.