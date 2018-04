Prefeito assina permanência do Acessa São Paulo em Votuporanga

Em 2017, mais de 16,3 mil pessoas passaram pelos pontos de atendimento do Acessa

O prefeito João Dado esteve em São Paulo nesta segunda-feira (2/4) para diversos compromissos no Governo do Estado, entre eles a assinatura confirmando a continuidade do Acessa São Paulo em Votuporanga por intermédio da Secretaria Estadual de Governo e Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp. O projeto foi implantado em 2002 objetivando oferecer para a comunidade o acesso a computadores, internet de graça e impressoras.

Além de permitir o acesso livre e gratuito à Internet para impressão de currículos e pesquisas em geral, o Acessa São Paulo disponibiliza programas que ajudam a enriquecer ainda mais o projeto de inclusão digital. Entre as atividades, estão consulta de crédito da Nota Fiscal Paulista; emissão de boletos; elaboração de currículos; impressão de segunda via do CPF; agendamento atendimento na Previdência Social; inscrições para concursos; pesquisas escolares e muito mais. “Todos os nossos serviços são gratuitos, levando à população as novas tecnologias da informação e comunicação, em especial acesso à internet”, complementou.

Em 2017, mais de 16,3 mil pessoas passaram pelos três pontos de atendimento instalados no Distrito de Simonsen, no bairro Sonho Meu junto ao Centro de Educação e Cidadania “Leila Valquíria de Souza” e na Galeria Central, todos administrados pela Secretaria da Cidade.

O Secretário Marcelino Poli explica que o posto da Galeria Central será transferido, em breve, para o Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida” possibilitando uma estrutura melhor e acesso às centenas de passageiros que passam pelo local todos os dias e também ficará mais próximo da população da região Norte de Votuporanga. Há ainda um outro posto de atendimento no Poupatempo, região central da cidade, gerenciado pelo Governo do Estado.