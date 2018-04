Saev Ambiental Mudas são plantadas em praças de Votuporanga

Ação contribui com a melhoria da qualidade do ar e também com a saúde física e mental dos moradores

Com objetivo de levar mais verde às áreas de lazer de Votuporanga, a Saev Ambiental realizou o plantio de 26 novas mudas nas praças Maria Jesus Gimenez Hernandes, no Parque Residencial do Lago, e na São Judas Tadeu, no Jardim Alvorada.

As praças são bem localizadas e com um grande fluxo de visitação. A solicitação do plantio na Praça São Judas Tadeu foi feita através da fanpage da Saev Ambiental no facebook, por uma frequentadora do espaço que ressaltou a necessidade de mais arborização no local.

A ação contribui com a melhoria da qualidade do ar e também com a saúde física e mental dos moradores. “Quando as mudas crescerem, suas copas vão fornecer boas sombras, promovendo conforto térmico para todos que ali visitam e transitam, assim o espaço pode ser melhor aproveitado. Além disso também melhora a qualidade estética, funcional e ambiental do bairro, trazendo benefícios para a cidade e à saúde dos munícipes, como diminuição do microclima e melhoria do ecossistema”, disse o superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti.

A Praça Maria Jesus Gimenez Hernandes, que fica localizada na Rua João Cruz Oliveira esquina com a Rua Roraima, ganhou 16 novas árvores. Já a São Judas Tadeu, onde foram plantadas as outras 10 mudas, fica na Av. João Gonçalves Leite, esquina com a Rua Valdevir de Oliveira Guena.