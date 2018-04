Votuporanguense enfrenta o Barretos Esporte Clube

Jogos iniciais acontecem neste sábado na Arena Plínio Marin. (Foto: Rafael Nascimento)

Abrindo o Campeonato Paulista Sub 15 e Sub 17 os primeiros jogos acontecerão na Arena Plínio Marin, neste sábado

Luciana Tambuque

É com muita dedicação e esforço que os meninos do CAV, representando as equipes Sub 15 e Sub 17, preparam-se para enfrentar o Campeonato Paulista de Futebol da categoria.

A Competição, com 67 participantes, terá início em 7 de abril e terminará em 24 de novembro e será realizada em seis fases em que os Clubes jogarão no mínimo 12 e no máximo 32 partidas. Para isso, os clubes foram divididos em nove grupos, sendo cinco grupos com sete participantes e quatro grupos com oito participantes, seguindo um critério de regionalização.

Fazendo parte do Grupo 2 estão: América Futebol Clube – São José do Rio Preto; Barretos Esporte Clube Barretos; Catanduva Futebol Clube – Catanduva; Clube Atlético Votuporanguense – Votuporanga; Grêmio Novorizontino – Novo Horizonte; Mirassol Futebol Clube – Mirassol; Rio Preto Esporte Clube – São José do Rio Preto.

O técnico do Cav, Murilo Lopes, falou em entrevista ao Diário de Votuporanga na tarde de ontem a respeito da expectativa para os dois jogos que serão realizados contra o Barretos Esporte Clube, neste sábado, a partir das 9h, na Arena Plínio Marin.

“Com relação à primeira partida, temos que ser positivos mas não podemos agir com a emoção, temos que ser a razão, e a razão nos diz que nosso tempo de preparação é muito curto em relação a uma competição tão importante que é o Paulista”, comenta. Segundo Murilo, a palavra chave é paciência e muita calma para esta disputa. “Precisamos de muita calma da torcida, da diretoria e das pessoas envolvidas neste projeto, porque a primeira partida é em casa e nós tivemos um tempo curto para a preparação, porém temos que trabalhar em cima disso e buscar a solução para fazer um jogo bom e conseguirmos a vitória”, afirma esperançoso o técnico. Lembrando que os jogos serão em sequência, após o término do Sub 15, terá início o Sub 17.