GREVE: Parte dos servidores municipais de Meridiano está parado

Entre as reinvindicações: percentual de aumento salarial igual ao dado ao prefeito e vereadores de 2,94%; Orivaldo Rizzato, prefeito de Meridiano defende-se e diz que retirou o aumento e que os valores já pagos serão devolvidos aos cofres públicos

Danilo Liévana de Camargo

Hoje. 5 de abril, completa-se 11 dias em que parte dos servidores municipais de Meridiano (a 28 km de Votuporanga) cruzaram seus braços. Ao todo, 80 servidores, dos 230 que trabalham para o município paralisaram suas atividades, mas nem por isso os serviços essenciais daquele município foram afetados. As secretarias e demais departamentos do munícipio trabalham normalmente e nenhum setor está totalmente paralisado.

Servidores das áreas da Saúde, Educação e Almoxarifado se dizem ser os mais prejudicados. Eles reivindicam, segundo o advogado José Luís Francisco, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jales e região, reposição salarial com o mesmo índice dos reajustes que foram dados ao prefeito e aos vereadores, 2,94%. Cesta básica é outra reinvindicação dos servidores.

O advogado dos servidores denuncia que aproximadamente 40 servidores tiveram o item ‘insalubridade’ cortado de seus vencimentos, sem prévio aviso. “Os servidores pleiteiam o mesmo índice de aumento que o prefeito Orivaldo Rizzato, se beneficiou junto com os vereadores, de 2,94%; a cesta básica para todos os servidores e a volta do direito adquirido (insalubridades) a aqueles 40 servidores, que perderam o beneficio, sem ao menos servem avisados”, completa o advogado.

O Outro Lado

Em nota, o prefeito Orivaldo Rizzato relata a posição do munícipio em relação à greve:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

“Vimos por meio deste prestar esclarecimentos acerca da Greve deflagrada por alguns servidores municipais da Prefeitura de Meridiano (SP), junto com o Sindicato dos servidores municipais de Jales e Região, desde o dia 26 de março de 2018.

No respectivo movimento os Servidores pleiteiam a Reposição Salarial da inflação, a concessão da Cesta alimentação em substituição ao 14° Salário, a volta da insalubridade aos servidores que recebiam e a volta da gratificação dos professores.

Incialmente esclarecemos que em relação à reposição salarial da inflação foi enviada para a Câmara Municipal, projeto de Lei concedendo a reposição salarial reajustada pelo INPC no percentual de 2,06% retroativo a janeiro de 2018.

Quanto a reposição salarial concedido pela Câmara Municipal aos agentes políticos e seus servidores, O prefeito e a vice-prefeita, protocolaram junto ao setor de R.H municipal, para que cesse imediatamente os aumentos concedidos a estes e que sejam descontados na folha de pagamento do mês de Abril de 2018, todos os valores recebidos a titulo de tal reposição, retroativos a Janeiro de 2018.

Quanto a concessão da Cesta de Alimentação em substituição ao 14º Salário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o 14º Salário é inconstitucional e que qualquer benesse de mesma natureza jurídica concedida em substituição teria o mesmo caráter de inconstitucionalidade. Porém o Senhor Prefeito solicitou estudo de impacto geral para concessão de referido beneficio que terá natureza jurídica diversa do 14º salario.

Sobre a insalubridade, o corte foi devido a uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que entendeu pela irregularidade do pagamento aos servidores que não estavam abrangidos em Laudo Pericial Insalubre constante no R.H municipal. A situação atualmente encontra-se em resolução, posto que empresa contratado já começou a catalogar os serviços insalubres para fins do respectivo pagamento e como informado a todos os servidores municipais, que for abrangido no novo laudo, receberá todos os valores retroativos a data do corte.

Em relação a volta da gratificação dos professores, no momento não há como ser atendido por conta da folha de pagamento elevada, mas assim que a situação se reestabilizar serão realizados estudos com a respectiva finalidade, inclusive com reestruturação da categoria de forma isonômica.

Informa ainda que todos os todos os salários encontram-se pagos em dia.

O Prefeito está sempre ao dispor da População e dos Servidores para prestar qualquer esclarecimento necessário e respeita as ações que estão sendo desenvolvidas pelos Servidores, posto que não está medindo esforços para resolver a questão da folha de pagamento e conceder os Benefícios pleiteados. Atenciosamente, Meridiano, 05 de abril de 2018.”

ORIVALDO RIZZATO – Prefeito Municipal –