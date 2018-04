Homem é preso por ameaçar pessoas

Durante discussão um homem de 57 anos sacou um revolver calibre 38 para intimidar os envolvidos

Luciana Tambuque

Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma discussão entre indivíduos e que segundo denúncia, um deles havia sacado uma arma de fogo para o outro. O fato aconteceu na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Paraná e quando o Cabo J.Carvalho, Soldado Permegiani, juntamente com o apoio do Sargento Souza, Soldado Sidmar, Soldado Freire e Soldado Nascimento, chegaram ao local onde N.P.S. de 57 anos relatou que nada teria ocorrido e que não havia nenhuma arma. A equipe percebeu o nervosismo do homem que foi questionado se poderiam realizar vistoria policial no local em que estava. O envolvido na discussão concordou e levou os policiais ao banheiro do prédio, onde foi localizado um revolver calibre 38 especial da marca Rossi. Além da arma, foram encontradas cinco munições intactas. Em seguida, a arma foi reconhecida pelas vítimas envolvidas na discussão. Diante dos fatos, N.P.S. recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º DP onde o delegado interino ratificou a prisão e agora permanece à disposição da justiça.