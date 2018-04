Pedestre morre atropelado em rodovia da região

Senhor de 77 anos caminhava pela faixa de rolamento da rodovia Feliciano Sales Cunha quando foi atingido por um carro

Luciana Tambuque

Um atropelamento na rodovia SP-310 Feliciano Sales Cunha, km 543,800, foi responsável por deixar uma vítima fatal, na noite desta última quarta-feira, em General Salgado. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo Toyota/Corolla, placas de Bragança Paulista-SP, conduzido pelo senhor J.P.C., transitava pela referida rodovia no sentido General Salgado / Auriflama, onde no quilometro citado, atropelou o senhor J.N., que estava andando no meio da faixa de rolamento. O pedestre de 77 anos era natural de Itajobi, SP e faleceu no local. Já o condutor do veículo, nada sofreu. O fato foi encaminhado para a delegacia de General Salgado.