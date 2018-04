Suspeito de matar companheira relata o crime

Maria Fabrícia da Silva tinha 36 anos (Foto: Reprodução/Facebook)

Hiago foi preso após companheira ser encontrada morta com ‘enforca-gato’ em Rio Preto (SP) (Foto: Reprodução/TV TEM)

Mulher foi encontrada morta em Avenida de Rio Preto com várias abraçadeiras, conhecidas como ‘enforca-gato’, em volta do pescoço. Suspeito confessou o crime de forma fria, diz polícia.

O delegado que investiga a morte da cuidadora de idosos Maria Fabrícia da Silva, de 36 anos, afirma que o companheiro dela, o marceneiro Hiago Henrique Camani de Souza, de 20 anos, confessou o crime de maneira fria.

O corpo de Fabrícia foi encontrado em uma avenida de São José de Rio Preto, dois dias depois dela dar à luz com várias abraçadeiras de nylon, conhecidas como “enforca-gato”, em volta do pescoço.

Segundo o delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, a suspeita da polícia é que o homem matou a companheira por ela ameaçar ir embora com a recém-nascida. “Ele contou o relato de forma bem fria, diz que tem vergonha do que fez”, afirma o delegado.

A vítima foi morta na última terça-feira, dois dias depois de dar à luz a filha que teve com o suspeito do crime, que está preso. O bebê está sob os cuidados da avó paterna.

“O que mais choca é essa situação, a criança com dois dias de vida, o pai preso e a mãe morta. Isso é o que mais chama atenção”, diz o delegado.

Oliveira Júnior acredita que o marceneiro tenha premeditado o crime. “Ele comprou os ‘enforca-gatos’ no período da manhã já com intenção de usar. A causa da morte com certeza será estrangulamento”, diz Alceu.

Suspeito relatou sumiço

Ainda segundo a polícia, antes de ser preso, o rapaz chegou a ir até a delegacia dizendo que Fabrícia estava desaparecida. A polícia foi até a casa do marceneiro e desconfiou dele ao perceber que o rapaz só falava de Fabrícia “no passado”.

No celular dele a polícia conseguiu identificar o trajeto que o suspeito fez e descobriu que apontava o local do crime.

O marceneiro foi levado até o local onde Maria Fabrícia foi encontrada e confessou, segundo a polícia, que deu uma gravata nela dentro do carro até deixá-la desacordada e colocou os “enforca-gatos” no pescoço dela em seguida.

Ele teve a prisão preventiva decretada e foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto.