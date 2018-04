Alunos visitam Tiro de Guerra

Os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer melhor a rotina do Exército de Votuporanga

Na manhã de ontem, o Tiro de Guerra, abriu os seus portões para a visitação das turminhas do Ensino Fundamental do CEM Professora Clary Brandao Bertoncini, que assistiram a formatura de apresentação da Bandeira Nacional aos Atiradores.

A diversão já começou na saída do colégio, onde os atiradores foram buscar os alunos, promovendo um divertido passeio até ao Tiro de Guerra. Lá as crianças fizeram uma visita guiada às instalações do quartel, onde puderam conhecer toda a estrutura, os equipamentos e participaram de diversas atividades recreativas e se divertiram a valer na companhia de suas professoras, dos atiradores e de seus coleguinhas.