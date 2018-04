Após 17 anos Delegado Antônio Marques se aposenta

Titular da Dise – Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes, Dr. Antônio foi o responsável por levar centenas de bandidos para a cadeia

A missão de um dos delegados de polícia mais atuante de Votuporanga foi concluída na última terça-feira, com a publicação da aposentadoria de Antônio Marques do Nascimento, titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE). Ele atingiu a marca recorde de 17 anos no comando da equipe da unidade especializada, sendo responsável por inúmeros flagrantes de narcotraficantes e investigações do crime organizado que levaram centenas de bandidos para cadeia.

Querido e respeitado pelos policiais de todas as unidades da região, “Dr Toninho”- como é chamado – também conquistou admiração da sociedade, dos advogados, magistrados, promotores e outros setores da segurança, como Polícia Federal e Polícia Militar.

Ele aposentou aos 37 de serviço na polícia e 52 anos de serviço público. Dono de vasto círculo de amizade, principalmente em Votuporanga e Nhandeara, Marques vai curtir a família, mas já adianta que não vai parar. “Agradeço a todos os policiais da DISE que estiveram ao meu lado ao longo desses anos e sei que continuarão dedicados”, disse.

O delegado também agradeceu ao apoio da Polícia Civil e da sociedade regional.

Delegado operacional

Nascimento foi “tira” de rua. Fazia questão de acompanhar as ocorrências in loco e, muitas vezes, partia pra cima de arma em punho. Assinou flagrantes de apreensões expressivas de drogas, desde caminhão lotado de entorpecente a pequenas porções, sempre caprichoso nos relatórios dos inquéritos encaminhados à Justiça.

DESPEDIDA

Ao se despedir dos colegas da DIG/DISE, na última quarta-feira, Dr Antônio preferiu a frase já conhecida da turma “Vou ali já volto…”. A equipe dele não esconde a emoção, mas sabe que chegou a hora do descanso do chefe.

CIDADÃO

Apesar de Nhandearense de coração, Dr Antônio é Votuporanguense de corpo e alma, tendo recebido título de “Cidadão” da Câmara.

SEQUÊNCIA

A delegada Karina Gonçalves Tirapeli assumiu interinamente a DISE. Ela permanece no cargo até a nomeação de um titular pelo Departamento de Polícia Judiciária (Deinter-5).

