Assinado convênio para duplicação do acesso à estrada 27

Prefeito João Dado acompanha assinatura do documento pelo superintendente do DER que consolida a conquista para o Município

O prefeito João Dado acompanhou, na manhã de ontem, a consolidação de uma importante conquista para Votuporanga, a assinatura do convênio com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) no valor de R$ 711 mil referente à duplicação do acesso à Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27). O documento concretiza a execução do projeto elaborado pela Prefeitura e entregue pelo prefeito João Dado ao Governador do Estado, Geraldo Alckmin, durante cerimônia de inauguração da obra de recuperação da via em outubro do ano passado.

“É uma vitória da nossa gente que passou por importantes decisões do Governador, do Secretário de Estado Laurence Lourenço e do Superintendente Ricardo Volpi. Também preciso ressaltar a importância dos técnicos da Prefeitura e do DER, e o apoio do Deputado Estadual Carlão para a conquista da obra”, comemora o prefeito Dado.

No início desta semana, o prefeito já havia recebido a notícia de que o Governador do Estado iria autorizar o aporte de recursos para a obra. Serão duplicados cerca de 700 metros da Estrada Vicinal, que começa na rua São Carlos e segue até a rotatória do Condomínio Athenas.

A via de acesso ganhará mais uma faixa com canteiro central e calçamento dos dois lados da vida. “Com isso, teremos maior segurança e fluidez aos pedestres e também para a mobilidade de veículos que trafegam diariamente pela Estrada do 27, que liga os municípios de Votuporanga e Sebastianópolis do Sul”, explica o prefeito.

A obra foi sugerida diretamente ao prefeito por uma comissão formada por moradores do Athenas em meados de 2017. “Notamos a necessidade e a importância da melhoria e nossa equipe da Secretaria de Planejamento fez, na época, os estudos técnicos, projeto executivo e planilha orçamentária, já com imagens em 3D da duplicação. Quando o Governador esteve aqui, apresentamos a ele toda a documentação. Agora, comemoramos a efetiva liberação”, destaca.

O Governo do Estado custeará a maior parte dos investimentos e a Prefeitura coordenará a execução da iluminação, calçadas, guias e sarjetas, fechamento da área remanescente e instalação de galerias de águas pluviais. Agora, a Prefeitura está empenhada em dar andamento no processo para contratação da empresa que executará os serviços.