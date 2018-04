Balé Municipal:- Apresentação acontece hoje na Concha Acústica

Alunos reapresentam espetáculo “A Encantada Fábrica de Doces”, a partir das 20h30, com entrada gratuita

Hoje, o Balé Municipal da Prefeitura de Votuporanga sobe ao palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” com mais uma apresentação do espetáculo “A Encantada Fábrica de Doces”, tema do 24º Festival de Dança do projeto, mantido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A atração terá início às 20h30, com entrada gratuita a toda a comunidade.

Os alunos do Balé Municipal trarão ao público 16 números de dança inspirados em doces típicos de festas infantis, como algodão doce, pirulitos, confetes, balas de coco, cupcakes, chicletes e sorvete. A direção artística e geral do espetáculo é assinada por Márcia Cristina e Juliana Zoccal, professoras responsáveis pelo projeto.

Participam das coreografias alunos de diversas faixas etárias, com idade a partir de cinco anos. O programa da atração contempla desde números de balé clássico até apresentações de jazz, baby class e dança contemporânea inspirados e criativamente adaptados ao tema proposto.

Balé Municipal

As aulas do Balé Municipal acontecem tanto no Centro Social Urbano (CSU) “Prof.ª Antonia Bortolaia Brevigliéri”, localizado na região sul da cidade, quanto na Sala Multiuso do Ginásio “Mário Covas”, na zona norte. O projeto conta com várias turmas e oferece aulas nos períodos da manhã e da tarde, em diversos horários.

“O Balé Municipal é aberto a toda a comunidade. Atendemos alunos de qualquer faixa etária, com idade acima de 5 anos”, informou o secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha.

Ainda de acordo com o secretário, dentre as diversas opções de escolinhas de base mantidas pela Secretaria, o balé está entre as que mais apresentam demanda de interessados, comprovando a qualidade das aulas oferecidas.