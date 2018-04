Corinthians:- Com medo de confronto data do treino aberto é alterada

Atividade é adiantada de sábado hoje, às 20h; MP temia briga com torcedores do Palmeiras

Corinthians aceitou solicitação do Ministério Público e mudou o treinamento aberto à torcida para a noite de sexta-feira, a partir das 20h.

“O Ministério Público iria entrar na Justiça para não ter treino. E era isso o que o Palmeiras queria. Não iam deixar via ação judicial”, disse o presidente Andrés Sanchez.

A decisão foi tomada na manhã da última quinta-feira, após reunião entre as diretorias de Corinthians e Palmeiras junto com o promotor público Paulo Castilho na sede da Federação Paulista de futebol. Além de Sanchez, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves e o diretor-adjunto Jorge Kalil representaram o Timão. O presidente Maurício Galiotte representou o Verdão.

O MP temia confrontos entre torcedores pela ruas de São Paulo, já que o Palmeiras também tinha marcado uma atividade aberta para a manhã de sábado – a mesma linha de metrô, que vai das estações Palmeiras/Barra Funda e Corinthians/Itaquera une as regiões das arenas.

“A diretoria do Corinthians entendeu a preocupação do poder público e, numa atitude nobre para defender a integridade física dos torcedores corintianos, se sensibilizou. Não era o que eles queriam ou programavam, mas entenderam a peculiaridade do caso. Mesmo com a mudança, ainda temos um risco de confronto entre esses torcedores que se encaram como inimigos. Colocando no mesmo dia, seria inevitável’, declarou Paulo Castilho.

Desde o início da semana, a Polícia Militar também pressionava para a alteração da data do treinamento, alegando que não poderia garantir a segurança das duas atividades simultâneas.

A mudança do treino aberto do Timão acontece um dia depois de o clube anunciar que os 41 mil ingressos disponibilizados se esgotaram.

Os arquirrivais decidem o título paulista no domingo, às 16h, na Arena Alviverde. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Arena Alvinegra, o Palmeiras joga pelo empate. Se vencer pela mesma diferença, o Corinthians leva a decisão para os pênaltis.

Nota oficial divulgada pelo Corinthians:

O Sport Club Corinthians vem a público informar a mudança do horário do treino aberto, que originalmente seria realizado no sábado (07) às 10h da manhã, para sexta-feira (06) às 20h na Arena Corinthians.

A iniciativa da torcida e da direção do clube visam preservar o bem estar de todos os paulistanos, a paz social e evitar medidas judiciais contra a agremiação. Aqueles que se sentirem prejudicados deverão procurar o clube para reaver os donativos trocados pelo ingresso.

Hoje, mais uma vez, reiteramos o significado de ser corinthiano, um torcedor que cresce na adversidade. Para nós, as coisas parecem ser sempre mais difíceis. Aqui é sempre preciso aquele esforço a mais. Aqui, quando tudo parece perdido, a gente encontra o caminho.

E nesse caso o caminho é o de nossa casa, a Arena Corinthians, onde nos encontraremos para dar apoio ao Timão e onde fogos celebrarão o orgulho de sermos o que somos, corinthianos.