CRECHE LAR IRMÃ MARIANA: Entidade completa 60 anos de fundação

Pioneiros: Em 6 de abril de 1958 esse grupo de voluntários deu inicio a Creche Lar Irmã Mariana

Aliada à Associação Beneficente Irmã Elvira, Creche atende 70 crianças diariamente entre 0 e 6 anos

Mirtes Pignatari Micelli auxilia as entidades há 20 anos e a 9, assumiu a presidência

Berçário construído há mais de 60 anos atende até hoje as exigências de órgãos governamentais

Preparando o futuro: Cinco alimentações diárias, rotina de sono após o almoço, regras nos horários, sala de aula e muita brincadeira

Danilo Liévana de Camargo

No dia 6 de abril de 1958 era fundada em Votuporanga a Creche Lar Irmã Mariana. A entidade nasceu como um setor da Associação Irmã Elvira, inaugurada antes, dia 3 de setembro de 1954. A Associação Irmã Elvira cuida da distribuição de cestas básicas, enxovais e apoios às famílias carentes; e o Lar Mariana nasceu para abrigar as crianças carentes.

A Creche Lar Irmã Mariana foi implantada na mesma edificação da Associação Irmã Elvira, uma sede própria, na rua Mato Grosso, entre a Sergipe e ruas das Bandeiras.

Durante os 60 anos da entidade apenas 4 presidentes dirigiram as entidades: Dinorah Freire Schiavon, Hilda Grisi, Clarice Benini e há 9 anos pela farmacêutica-bioquímica, Mirtes Pignatari Micelli.

Mirtes conta que seguiu os passos da mãe Elza Pignatari que acompanha a entidade até hoje. “Estou na direção da entidade há 9, mas faz 20 anos que sou voluntária, ali já passei por todos os departamentos”.

Ela conta que atualmente a Creche atende crianças de 0 a 4 anos, das 7h às 17h e outra turminha na faixa etária entre 4 e 6 anos, das 12h às 17h.

As menorzinhas, recebem 5 refeições diárias e todas tem uma rotina para banho, lanche, um soninho depois do almoço, além de sala de aula para prepará-las à vida escolar quando completarem os 6 anos.

“As crianças daqui são preparadas à rotina do mundo que vão enfrentar, apreendem a se adaptarem aos horários e a ter disciplina”, explica Mirtes.

A Creche, conta Mirtes, é mantida pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação), que mantém uma verba de alimentação, entretanto a entidade depende de doações com um quadro de 50 sócios e as promoções que realiza para manter todas as finanças em dia, explica.

“As crianças são bolsistas do Fundeb. Para enquadrarem no perfil preenchemos uma ficha social, onde se apresenta o teto máximo de renda mínima. A procura é grande, mas dá para atender todas”, conta Mirtes.

“Atualmente atendemos 70 crianças pela Creche e 20 pela Assistência Social, que são aquelas crianças de 4 a 6 anos, que daqui já vão direto paras as diversas Cemeis, criadas na gestão do prefeito Carlos Pignatari”.

Como a entidade é mantida por órgãos federais Mirtes conta que tem total apoio do (MP) Ministério Público, do ECA, das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. “Esses órgãos nos ajudam a manter a entidade no mais alto rigor de qualidade e segurança, é um auxilio e tanto, explica.”

Pedagogas, exigência do MEC, somam a quase 20 funcionários e a quase 50 voluntários, que trabalham por aqui, conta Mirtes. “Aqui as crianças brincam, se alimentam, pintam e se divertem muito. Existem algumas que se acostumaram com as rotinas da Creche e aos finais de semana em suas casas, querem dormir após o almoço, os pais às vezes querem sair e passear, mas acabam se rendendo aos costumes dos filhos”, fala Mirtes.

“No dia das crianças teve um senhor que veio aqui e ofereceu lanches e muitos brinquedos as nossas crianças. Indagamos a ele o porquê de ele estar fazendo aquilo, e ele disse que havia sido menino ali, naquele local, mas que hoje, bem sucedido na vida, reconhecia que ali iniciou sua formação. São muitos casos de ex meninos e ex meninas que passaram por aqui. Tem uma que contou que aprendeu a comer carne na Creche, por ali já passou até a Melhor Estudante de Votuporanga em recente concurso do Rotary 8 de Agosto. Hoje existem até netos de meninos que foram assistidos pela nossa Creche”, orgulha-se Mirtes.

Entidade laica

A comunidade de Votuporanga é ciente que todos os voluntários, funcionários e diretores dessas entidades são da religião espirita, mas ela explica que a entidade é laica. “Aqui não cabe religião nem política, todas as crianças merecem o mesmo respeito, basta responder a ficha social”, relata Mirtes.

A edificação da entidade construída há mais de 60 anos ainda mantém traços originais e o que impressiona é que no berçário, as banheiras embutidas e a bancada para trocar os bebês naquela época já foram preparadas nas mesmas exigências das que são feitas hoje pelos órgãos controladores.

“Aqui existe gente que atua há mais de 55 anos com o mesmo amor do dia em que pisou aqui pela primeira vez. Não poderíamos deixar essa data passar em branco, pois aqui, muita gente de bem trabalhou e foram plantadas várias sementes. É nossa obrigação com a comunidade dar sequencia nesse trabalho”, finaliza Mirtes.

Para comemorar a data de fundação a entidade promove hoje uma festa às crianças, familiares e convidados a partir das 14h.