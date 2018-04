Dólar opera em queda após derrota de Lula no STF

Nota de dólar (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Na véspera, moeda dos EUA chegou a bater R$ 3,36, mas encerrou o pregão perto da estabilidade, a R$ 3,3403, maior cotação desde 18 de maio de 2017.

Depois de ir abaixo de R$ 3,30 e atrair compradores, a queda do dólar perdia força nesta quinta-feira (%) com o mercado voltando a ficar temeroso com a cena política local mesmo após o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar o pedido de habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixando-o mais próximo de ser preso para cumprir pena pela condenação no processo do tríplex do Guarujá (SP).

Perto das 13h15, a moeda dos EUA caía 0,46% frente ao real, a R$ 3,3251, após ter recuado abaixo de R$ 3,30 na abertura.

Na véspera, em meio à cautela em relação ao desfecho do julgamento do STF, o dólar chegou a R$ 3,3678, mas encerrou o pregão perto da estabilidade, a R$ 3,3403, maior cotação desde 18 de maio de 2017 (R$ 3,3836).

Já o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira (B3), opera em alta de 1%.

Cenário local

Por 6 votos a 5, o STF rejeitou no início da madrugada de ontem (5) o pedido de habeas corpus de Lula, decisão essa que deixa o petista mais próximo de ser preso para cumprir pena pela condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância.

Agora, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) está livre para decretar a ordem de detenção, embora seja possível que o tribunal espere novo embargo de declaração para eventualmente tomar essa decisão. O prazo final para apresentação desse novo recurso é o dia 10 de abril.

“Embora os mercados estejam propensos a dar as boas-vindas à notícia (do STF), há razões para avaliar que qualquer rali será limitado”, afirmou em relatório o economista para América Latina da Capital Economics (CE), Edward Glossop. “Uma vez que a poeira assente, os mercados brasileiros tendem a se concentrar no fato de que os candidatos pró-mercado ainda enfrentam uma luta difícil na corrida eleitoral”, acrescentou.

Cenário externo

No exterior, também diminuíram as tensões em torno de uma possível guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que contribui para um ambiente de maior busca pelo risco nesta sessão.

O sentimento melhorou após os Estados Unidos terem sinalizado disposição para negociar uma solução para a briga comercial depois que as tarifas norte-americanas propostas sobre US$ 50 bilhões em produtos chineses levaram a uma resposta rápida de Pequim, que retaliaria visando as principais importações dos EUA.

Muitos investidores viram o último plano de tarifas do presidente norte-americano Donald Trump como parte de sua estratégia de negociação, em vez de sua política final.

“Acredito que a substância das restrições comerciais e seu impacto real serão muito menores do que as manchetes”, disse Jeffery Becker, presidente do conselho e presidente-executivo da Jennison Associates.

O Banco Central brasileiro não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio nesta sessão. Em maio, vencem US$ 2,565 bilhões em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.

* Com Reuters