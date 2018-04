Ela está de volta: Sexta do Forró ASSARY

Música de qualidade ao som da BANDA ATUAL, dança de salão e muita animação. Marque na sua agenda pois dia 06/04 às 20:30h a alegria é garantida e ninguém vai ficar parado, Forró Bom é Forró no Assary Clube de Campo! PONTOS DE VENDA: • JO CALÇADOS • SUPERMERCADO SANTA CRUZ (POZZOBON) • SECRETARIA DO CLUBE • POLY SPORT SÓCIOS EM DIA NÃO PAGAM INGRESSO. • Ingressos Visitantes: R$ 8,00 (Primeiro Lote) • Reservas de Mesa: Sócios R$ 8,00 – Visitantes R$ 10,00. • Reserva de mesas e demais informações no telefone (17) 3426-4070. • Compre Online no site: www.guicheweb.com.br • MENORES DE 18 ANOS SOMENTE ACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS

Arlete Mendes é a nossa ilustre aniversariante de hoje. Atleta, mas não qualquer esportista, ela anda de bike, corre, nada, todos os dias, todos os meses, o ano inteiro e ainda sobra tempo para fazer o que ela mais sabe: partos naturais; neste quesito ela é campeã como voluntária da Santa Casa. Parabéns a doula Artele Mendes e que Deus lhe de muita saúde para que faça muitas crianças carentes virem ao mundo

Denize Gonçalves colaboradora deste jornal recebe os cumprimentos hoje pela passagem do seu aniversário. O marido Bibiano puxa a fila dos cumprimentos seguido por amigos e familiares.

Carla Lopes Simonis Seba recebe todos os cumprimentos nesta sexta-feira, dia de seu aniversário, do marido José, dos filhos e do seu grande circulo de amigos

Roberta Oliveira de Menezes está muito feliz hoje dia do seu aniversário. Essa alegria será repartida com o marido Mauricio, filhos, familiares e equipe do Posto Konstru

Marinês Manhani de Lima está entre os felizes aniversariantes de hoje. Parabéns!!!