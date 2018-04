Guarani e Ponte entram na Série B 

Bugre conquistou o acesso à elite do futebol paulista e Macaca foi campeã do Troféu do Interior

A queda da Ponte Preta no Brasileirão do ano passado determinou o retorno do Dérbi campineiro depois de cinco anos e a expectativa para o reencontro é grande. O último duelo, em 2013, terminou com vitória por 3 a 1 da Macaca. Após conquistas no início da temporada, cada qual com seu valor, pontepretanos e bugrinos estão inflamados para a disputa da Série B, que tem clássico marcado para a quarta rodada, daqui a um mês, no dia 5 de maio, no Brinco de Ouro.

A Ponte sagrou-se campeã do Troféu do Interior do Paulistão pela quarta vez, na última segunda-feira, ao vencer o Mirassol por 1 a 0. O Guarani, por sua vez, conquistou o acesso à elite do estadual com uma vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, na última quarta, na rodada de volta das semifinais da Série A2. Ambos tiveram um bom motivo para comemorar e nos dois cenários a conquista teve sua devida importância, mas representam valores diferentes.

Título do Resgate

Do lado da Ponte Preta, parte dos torcedores não se empolgou com o título do Interior, já que o objetivo inicial era conseguir a classificação na primeira fase do Paulistão, etapa na qual a Macaca não teve um bom desempenho.

Apesar disso, internamente, a conquista foi bastante valorizada, tanto por comissão técnica e jogadores quanto pela diretoria. Antes de passar o bastão para o técnico Doriva, o interino João Brigatti, que comandou o time na final, fez questão de usar o título como um fator motivacional, no sentido de resgatar a autoestima do clube após um doloroso rebaixamento em 2017.

“Esse título parece que é simbólico, mas vale muito. Não só para mim, mas para a instituição. A Ponte é isso. Tem que ter unidade, aqui dentro e lá fora. Esse clube é muito forte, mas precisa estar unido”, afirmou o treinador logo após a vitória sobre o Mirassol.

Agora, com foco na Série B e Copa do Brasil, a Ponte ainda passa por um processo de reconstrução, com a adaptação de Doriva e a chegada de novos jogadores, além da saída de outros. Por isso, ainda é difícil prospectar como será a participação da equipe na segunda divisão nacional, que começa no dia 14 de abril, em duelo com o Paysandu, no Moisés Lucarelli.

Algumas novidades já chegaram e foram apresentadas. É o caso do lateral-direito Igor e do zagueiro Léo, dupla contratada junto ao Ituano. Ainda nesta semana, serão apresentados o lateral-direito Tony (ex-Novorizontino), o meia Murilo (ex-Linense) e o atacante Júnior Santos (Ituano).

Conquista do Alívio

No Guarani, certamente, a comemoração foi mais intensa, até porque o sentimento foi de alívio. O time estava na Série A2 há cinco anos, desde que foi rebaixado da elite em 2013, coincidindo com o período sem Dérbis, já que no Brasileirão os rivais disputavam divisões diferentes até o rebaixamento pontepretano em 2017.

O peso de retornar a Série A1 é grande e devolve a confiança ao torcedor bugrino, que tem visto o time evoluir aos poucos após tempos de muito sofrimento. No ano passado, voltou a disputar a Série B depois de quatro anos na Série C, e conseguiu continuar na divisão. Em 2018, a expectativa é entrar na briga pelo acesso à Série A.

Ainda desfrutando da euforia do acesso, o Guarani sabe que, apesar do grande desempenho, um elenco de Série A2 não costuma ter o nível ideal para a disputa de uma Série B do Brasileiro. Por isso, o clube já se movimenta por reforços.

O mais importante, no entanto, é manter a base diante do risco de perder jogadores de destaque, como Bruno Nazário, Erick, Rondinelly e Bruno Mendes, por exemplo. Existe o temor de um desmanche. A única baixa certa até agora é do ídolo Fumagalli, que vai se aposentar.

“Estou realizado, sonhei com esse momento. Deixo o Guarani na primeira divisão, como encontrei. O Guarani não merece a segunda divisão, foram cinco anos de calvário”, disse o meia após o acesso

Antes da disputa da Série B, o Bugre ainda vai disputar o título da Série A2, em jogo único contra o Oeste. Depois disso, as definições em relação ao elenco devem começar. O time vai abrir o Brasileiro em duelo com o Fortaleza, no dia 13 de abril, no Castelão.