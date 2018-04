Natação abre portas para atleta do Centro de Formação

Edno Carneiro Ruiz é atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga

O nadador já conquistou importantes resultados nas duas etapas do Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, competição organizada pela 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP).

Ser atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga tem feito muito bem para o jovem Edno Carneiro Ruiz, de 17 anos. A modalidade abriu portas para o nadador que está em crescente evolução dentro e fora das piscinas.

O votuporanguense treina diariamente no Conjunto Aquático Luis Carlos Toloni, sob o comando do coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho. O atleta é especialista nos estilos borboleta e livre. Em 2018, o nadador já conquistou importantes resultados nas duas etapas do Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, competição organizada pela 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). A primeira etapa ocorreu em Votuporanga e a segunda em São José do Rio Preto.

Com alegria, Edno revela que a natação abriu portas na sua vida em diversos aspectos. Ao participar de campeonatos, ele tem oportunidade de conhecer outras localidades e atletas de diversas cidades, e tudo é agregado a sua bagagem pessoal e também de nadador. Entre as vitórias fora da piscina está a conquista de uma bolsa de estudos na Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), onde cursa engenharia mecânica. Ele demonstra bastante dedicação quando o assunto são os estudos. “A natação me deu um auxílio e eu quero manter os dois”, explicou.

Já para seguir bem na água, o jovem trabalha duro. “Estou sempre treinando forte e me alimentando bem para melhorar os meus tempos”, concluiu Edno.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.