Quando o julgamento prejudica os filhos

Gabriela Hurtado *

Saindo de um restaurante presenciei uma cena comum. A família se organizava para descer do carro com dois filhos pequenos. O pai carregava o bebê quando ansioso perguntou porque o mais velho demorava a sair. A mãe, também impaciente disse:- Seu filho! Igualzinho a você quando demora a sair de casa. O marido riu e mudaram de assunto.

Você já reparou que justas aquelas características que mais te irritam no parceiro são facilmente reproduzidas pelos filhos? E isso tem uma explicação de ser.

Todos nós somos regidos por uma consciência grupal, coletiva, que se organiza através de três Leis básicas descobertas pelo alemão Bert Hellinger. Esse conhecimento formou a abordagem terapêutica chamada de Constelação Familiar.

4405

Naquela família, o filho estava sendo fiel a Lei do Pertencimento que diz: Para um sistema ser completo, e dessa forma, ter equilíbrio, é necessário que todos os membros tenham seu lugar garantido, não é permitido exclusões.

Dentro dessa dinâmica, o simples julgamento ou não aceitação do outro, exatamente como ele é, caracteriza a exclusão.

Se isso acontece algum descendente da pessoa excluída, de forma totalmente inconsciente, passa a representá-lo.

Quanto mais aquela esposa julgar e não aceitar tal comportamento do companheiro, ou pai da criança, mais estará empurrando o filho a ocupar esse lugar e ele vai repetir justamente as características “não aceitas” do pai.

O caminho de solução é concordar com o outro como é e assim liberar os filhos para serem o melhor dos pais. Em muitos casos precisamos de ajuda terapêutica para tal feito, já que somos humanos e tendemos a jugar a partir do nosso modelo de mundo e valores próprios.

E mais fantástico nessa história toda é perceber que a partir dessa aceitação o parceiro tende a sentir vontade de mudar, apenas por se sentir amado e aceito como é.

Porque este é, no fundo, o desejo de todos nós, sermos aceitos e amados por completo.

Um grande beijo!