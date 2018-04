Unifev;- Obras do Campus Centro estão em fase de acabamento

Obras estão em fase de acabamento

As obras do Campus Centro da UNIFEV já estão em fase de acabamento. As melhorias, iniciadas há quatro meses, compreendem a reforma dos vestiários, localizados no Bloco 7; as adequações no piso térreo do depósito, onde são armazenados materiais esportivos; a pintura da Quadra Poliesportiva; e a construção de uma plataforma, que será utilizada pelo curso de Educação Física.

De acordo com o engenheiro civil e docente do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Me. José Afonso Rocha, os serviços serão finalizados ainda neste mês. “Agora, só restam alguns acabamentos. De forma geral, adequamos banheiros e implantamos corrimãos de acesso, esquadrias (portas e janelas), instalações hidráulicas e elétricas, pisos, revestimentos e divisórias”, explicou.

O Prof. Me. Valter Brighetti, coordenador do curso de Educação Física, ressaltou que a nova plataforma será utilizada, principalmente, para atividades do movimento fitness, como: step, jump, Zumba, treinamento funcional e danças em geral.

“Sem dúvida, as aulas práticas da graduação serão ainda melhores, já que desfrutaremos de um local totalmente voltado às modalidades. As mudanças reafirmam a preocupação da Instituição não só com os universitários, mas com toda a população que frequenta o Campus e, principalmente, a nossa Academia.”

O investimento total foi de, aproximadamente, R$ 350 mil.