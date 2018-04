 Admirável Distopia

Addson Luis *

Em “Admirável Mundo Novo”, Aldous Huxley parece prever as futuras convenções sociais. Escreveu seu livro em 1931, sendo publicado em 1932. A década de 1930 “nada” tinha a ver com o cenário criado em sua obra; talvez os governantes da época sonhassem com um estado totalitário parecido com o de “Admirável Mundo Novo”, mas esta distopia aparentava ser uma ideia distante, uma mera obra excêntrica. Hoje parece ser uma ideia próxima da realidade e possível, mesmo que, durante ou após sua construção, haja certas nuances.

O desejo do homem é viver da melhor forma possível, com as infelicidades e dores atenuadas e a alegria cada vez mais potencializada. Ele diligencia nunca rebaixar a sua qualidade de vida. Em um Estado, não seria diferente, pois este é um aglomerado de indivíduos. Sendo assim, o Estado é um corpo que visa sobreviver mesmo em detrimento à população em certos casos, ou em sua maioria. Em “A Política”, Aristóteles explana que o bom governo tem a finalidade de buscar a felicidade. Aquele que obedece e aquele que é obedecido devem ter o mesmo objetivo; com intenções alinhadas, chega-se ao bem-estar social de maneira efetiva.

Durante a leitura do livro do “vidente” Huxley, vê-se que os modos civis foram modificados através de uma engenharia social aplicada pelo governo. As tradições foram deixadas de lado pelo “povo civilizado”. Acabou-se a religião, a família, e o fim da cultura como matéria precípua ao pensamento crítico também ocorre. Os laços familiares ainda são mantidos entre os “selvagens”, isto é, humanos que preservam certas tradições; o “povo civilizado” não compreende o que é ser família ou tê-la: ninguém pertence a ninguém, o sexo é desregrado e bebês são todos criados em laboratórios e crianças são precocemente educadas pelo Estado. Essa educação nada mais é que um instrumento, uma ferramenta de doutrinação utilizada pelo regime.

A religião existente entre os “selvagens” é uma mistura de crenças pagãs com uma pitada de cristianismo. Os “civilizados” aparentemente não possuem religião, mas o homem necessita de algo que o transcenda, seja um ideal, sonho, etc; algo deve estar presente no coração humano para norteá-lo ou dar sentido à existência. Sendo assim, a figura de Ford (o ícone que representa o início do progresso no livro) é colocado no lugar da religião. Como dizem os cristãos, “tomou o lugar de Deus”. Ford é adorado, venerado como uma figura divina. (Se analisarmos a história, veremos que regimes ditatoriais têm o costume de cultuar a imagem de seus líderes ou precursores).

A cultura fora suprimida também, e inúmeras obras censuradas, tiradas totalmente de circulação. A única “cultura” existente é uma arte direcionada a manter o sistema de pé, fazendo com que os cidadãos se portem como o governo ordena e haja total obediência por parte daqueles. O cinema serve apenas para mostrar como a vida deve ser vivida e a leitura reduz-se a manuais, placas e afins.

A civilização que Huxley descreveu em seu livro progrediu expressivamente em termos técnicos, mas age como um robô: sentimentos refreados para manter os modos uniformes e também deixa a desejar no que tange à liberdade. Ser livre não é simplesmente extirpar tradições ou alcançar a “alegria” (quando se há tristeza, recorre-se ao “soma”, uma droga fornecida pelo Estado que mantêm a população dócil, inofensiva e “feliz”) quando bem se entende. Liberdade nenhuma anula a dor, pois esta é inerente à vida humana. E também a educação não deve visar somente áreas técnicas, senão não há autonomia de pensamento. Um indivíduo possuidor de ciência deve ter em mãos estas duas matérias: técnica e virtude. A técnica prepara ao mercado de trabalho e a virtude dá sentido e sabor às relações sociais. Esta deve ser ensinada em casa e aquela em instituições de ensino. Como em “Admirável Mundo Novo” não existe família, a virtude não existe, seu lugar foi tomado pela obediência cega em que o Estado é a medida de todas as coisas e ser decoroso é viver sob seus preceitos.

Caso analisarmos o modo de vida atual em que o governo deseja intervir em tudo, podemos achar algumas semelhanças com “Admirável Mundo Novo”… Huxley estaria nos alertando, mostrando-nos a estrutura de um Estado totalitário do futuro ou somente tencionara escrever uma distopia?

Addson Luis – Estudante do IFSP, Campus Votuporanga.