Caminhão-tanque tomba após ser atingido por trem

Acidente aconteceu entre Meridiano (SP) e Valentim Gentil (SP). Houve vazamento de combustível, mas risco de explosão foi descartado. Segundo a concessionária responsável pela linha férrea, a ferrovia foi liberada ainda na madrugada deste sábado (7).

Da Redação

Um caminhão-tanque que transportava etanol tombou na noite de sexta-feira (6) depois de ter sido atingido e arrastado por um trem em um cruzamento com a linha férrea. O acidente aconteceu no trecho entre Meridiano (SP) e Valentim Gentil (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo tentou atravessar a via férrea, mas por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu. Houve vazamento de combustível. No entanto, o risco de explosão foi descartado.

Ainda de acordo com os bombeiros, com o impacto da batida, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido à Santa Casa de Fernandópolis (SP).

A concessionária responsável pela via férrea informou que a ferrovia foi liberada por volta de meia-noite e meia deste sábado (7). Também esclareceu que o caminhão estava parado sobre a linha no momento em que o trem se aproximava.

O maquinista acionou os freios de emergência, mas não foi possível evitar a colisão, já que um trem precisa de quase 500 metros para parar totalmente, esclarece a empresa. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, a linha férrea é preferencial.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.