Chevrolet Cruze 2019 ganha frente de Malibu e novos recursos

Cerca de três anos após ter sido introduzido no mercado, o Chevrolet Cruze de segunda geração acaba de receber suas primeiras mudanças visuais. O modelo foi anunciado nesta sexta-feira, 6, pela fabricante nos Estados Unidos e passa a ostentar uma cara bastante semelhante a do Malibu (um dos sedãs mais caros da marca por lá). Segundo a empresa, essas alterações foram introduzidas para ele “continuar o seu sucesso no segmento de carros compactos” – por aqui, ele é considerado um médio.

“O Cruze é a base da estratégia de carros da Chevrolet, trazendo novos clientes para a marca”, disse Steve Majoros, diretor de marketing da Chevrolet para carros e crossovers. “De fato, 53% dos clientes do Cruze em 2017 eram novos na Chevrolet. O Cruze tem sido tão bem-sucedido em atrair novos compradores para a Chevrolet porque sua linha oferece algo para cada cliente, desde estilo de carroceria a escolha de combustível e acabamento.”

Na dianteira, o carro passa a dispor de uma grade mais ampla, que forma conjunto com a enorme tomada de ar inferior, além de para-choque com desenho mais agressivo. Os faróis, porém, seguem com o mesmo desenho e layout interno. Há ainda novas rodas de liga-leve de 16, 17 ou 18 polegadas (esta última uma exclusividade para o Cruze com pacote RS) e lanternas traseiras com iluminação em LED na configuração topo de linha Premier.

Entre os equipamentos, a Chevrolet aparentemente abandona o MyLink para adotar o novo “Chevrolet Infotainment 3” com tela sensível ao toque de sete polegadas. Há ainda partida remota do motor e ar-condicionado automático a partir da versão LT.

A lista de itens inclui também conexão 4G LTE e WiFi hotspot, alerta de saída de faixa com assistência para correção, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, aviso de colisão frontal, sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, frenagem automática em baixas velocidades, assistente de estacionamento (Park Assist), indicador de distância dianteiro, entre outros.

O modelo estará à venda nos EUA a partir do fim de 2018 nas carrocerias hatch e sedã, com motores 1.4 litro turbo a gasolina e 1.6 litro turbodiesel. Ainda não se sabe, porém, quando ele chegará ao Brasil.