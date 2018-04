Começa neste domingo a 29º Festa do Milho de Jaci

A mais diversificada culinária feita a partir do milho verde

Todos os anos, milhares de pessoas se deslocam a Jaci para se deliciar com os pratos vindos do milho verde

Da Redação

A tradicional Festa do Milho de Jaci (a 80 km de Votuporanga) já faz parte do cardápio e do calendário de inúmeros moradores da região. Em sua 29° edição, que começa neste domingo e se estende até o próximo dia 15, promete ser ainda melhor. São variadas opções gastronômicas para todos os gostos, idades e preferências.

“A festa do milho começou com minha chegada em Jaci. Na década de 80, todo mundo plantava milho e aos domingos as famílias se reuniam e faziam vários pratos que tinham ele como ‘carro-chefe’. Nessas reuniões familiares de comer milho eu era chamado para participar, foi aí que tive a ideia de fazer a festa,” diz Frei Francisco Belotti.

Com o grande cultivo de milho na região, a festa logo em sua primeira edição foi um sucesso, a expectativa de 300 pessoas deu lugar a 600, sendo que a partir daí o crescimento não parou. “No segundo ano, montamos a festa em outro lugar, com expectativa de 1.000 apareceram 2.000 pessoas” conta o frei.

Ao decorrer dos anos a festa foi se modificando, ganhando a característica de todos os anos ter uma receita nova no cardápio. Frei Francisco conta que essa história começou nos primeiros anos da festa, dando lugar à multiplicação de novos opções de sabores.

“Nesse ano, como é tradição, a gente escolheu o milho tropeiro como novidade. Ele vem do Mato Grosso, lá o pessoal trocou o feijão-comum pelo tropeiro. Aí chegou aqui a sugestão, testamos e o pessoal gostou” destaca.

Para ter todo ano uma novidade, os organizadores do evento contam com a colaboração dos visitantes, que segundo o frei, comumente, levam sugestões de pratos para as próximas edições do evento. “A gente conta com a colaboração de inúmeros voluntários, e das pessoas que vêm prestigiar a festa. Inclusive, temos pessoas de outros estados que vêm, porque foram tratadas em nossas casas de recuperação” destaca.

O milho da solidariedade que aglutina tantas pessoas, busca unir. “Eu convido a todos para participar da vigésima nona Festa do Milho, porque é a festa de conviver com outras pessoas, amigos e parentes, participando da celebração das missas, e ao mesmo tempo ajudando nossas obras de recuperação. Conto mais uma vez com a participação de todos que gostam de um bom milho verde e daqueles que nunca vieram” conclui o frei. (Colaborou Rone Carvalho)

Como chegar lá:

Jaci, pela rodovia Euclides da Cunha fica a 80 quilômetros de Votuporanga, ou 50 minutos. Veja o mapa: