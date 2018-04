Creche Lar Irmã Mariana comemora 60 anos com festa para as crianças

Fundada em 6 de abril de 1958 a Creche Lar Irmã Mariana é uma entidade aliada a Associação Beneficente Irmã Elvira. Para comemorar o aniversário de fundação a presidente Mirtes Pignatari Micelli e sua equipe de voluntários e colaboradores promoveram uma festa para as crianças assistidas, com direito a parabéns a você! Bolo e guaraná.

No total, a Creche atende 70 delas diariamente com 5 refeições e uma rotina super organizada. A comemoração contou com a presença da primeira dama do município Monica Pesciotto de Carvalho; de Badher Lorente, do Centro Social, Mirlei Pignatari entre outras.