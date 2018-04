Creche Lar Irmã Mariana completa 60 anos

Crianças assistidas na década de 50 pela Creche no dia em que completava 6 anos de fundação

Crianças assistidas na década de 50 pela Creche no dia em que completava 6 anos de fundação

Crianças assistidas na década de 50 pela Creche no dia em que completava 6 anos de fundação

A creche Lar Irmã Mariana foi fundada em 06 de abril de 1958. Uma entidade que foi criada como uma aliada a Associação Irmã Elvira, que foi fundada em setembro de 1954.

As primeiras voluntárias a prestarem serviços as entidades

Anúncio do jornal “O Guidão” – SP – Ano 1949

Foto reprodução “Votuporanga Antiga”

Câmara Municipal de Tanabi na década de 30

No livro “Conceição do Jatahy a Tanabi”, pg. 155, de autoria do professor Antonio Caprio, consta essa foto, com a seguinte legenda: Câmara Municipal de Tanabi, anos 30. Foi o primeiro prédio de alvenaria no local e tinha as paredes internas do plenário decorada com papel francês. O teto era todo adornado e em madeira de lei, com um enorme lustre no centro. As salas do presidente e dos vereadores eram todas decoradas com papel nas paredes. Foi, na época, um dos mais suntuosos prédios da Administração Municipal. da região. A Câmara é que decidia tudo. O Prefeito era um dos vereadores e chamado de intendente. Cabia a ele fazer executar as ordens da Câmara.