Dia da Saúde: Prefeitura avança com obras de três Consultórios Municipais

Três novos consultórios municipais seguem em etapas adiantadas de construção, com entrega prevista para o final deste ano

No último sábado foi celebrado o Dia Mundial da Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a proposta desta data é promover a sensibilização, garantindo a melhoria no nível de saúde e possibilitando o acesso da população à serviços e programas de qualidade.

E, neste sentindo, a Prefeitura de Votuporanga tem avançado ainda mais, com investimentos importantes na área da saúde pública. Três novos consultórios municipais estão sendo construídos, com entrega prevista para o final deste ano, que atenderão uma população de 21 mil pessoas. Votuporanga conta hoje com 14 Consultórios Municipais e uma Policlínica.

Está sendo construída na Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso (Zona Norte), a nova unidade “Daniele Cristine Lamana”; assim como o “Carmem Martins Maria Morettin”, no Loteamento Campo Limpo (Av. Onofre de Paula); ambas em fase adiantada de construção. Essas unidades funcionam atualmente no Parque das Nações e na Chácara das Paineiras, respectivamente.

O terceiro Consultório que está sendo erguido no Jardim das Carobeiras, na região noroeste da cidade, segue para a última etapa, com 60% da obra já executada. O engenheiro responsável pelo projeto, Glauber Lima explica que no momento a etapa do reboco está sendo finalizada. “A próxima etapa é a de acabamento, que logo será iniciada com a instalação dos pisos e revestimentos cerâmicos”.

A unidade contará com área construída de 450,52m², na Rua Ida Renesto Beretta, 422, e será responsável pelo atendimento de 4 mil pessoas residentes dos bairros Parque Boa Vista, Jardim das Carobeiras e Residenciais Vida Nova Votuporanga I e II.

A estrutura contemplará recepção; dois consultórios odontológicos; dois consultórios médicos; salas de vacina, coleta, procedimentos, curativos, atividades coletivas, acolhimento, observação, inalação, dispensação de medicamentos e agentes; além de administração; copa; banheiros; almoxarifado; arquivo; entre outros espaços.

O valor do investimento é de R$ 690 mil, sendo R$ 541 mil vindos do convênio com o Governo Federal e o restante referente à contrapartida do município.

Novas instalações

De acordo com engenheiro Gustavo Amaral, coordenador da construção dos Consultórios “Daniele Cristine Lamana” e “Carmem Martins Maria Morettin” as etapas das duas obras estão em conformidade com o cronograma, sendo que um deles já se encontra em fase final de acabamento. “Na unidade ‘Carmem Martins’, o processo de instalação dos vidros, portas e das esquadrias metálicas está sendo finalizada, para que a equipe inicie a aplicação da última demão de pintura. Até agora, 70% das etapas desta obra foi concluída”. Com área construída de 766,29m² estão sendo investidos R$ 1,1 milhão, com R$ 525,9 mil oriundos da União e os outros R$ 520 mil, aplicados por recursos municipais. Cerca de 9 mil pacientes serão atendidos na unidade.

A construção do Consultório “Daniele Cristine Lamana” já se encontra 50% executada e será responsável pelo atendimento de uma população aproximada de 9 mil pessoas. “Neste momento as paredes da estrutura estão recebendo o reboco para o assentamento dos revestimentos. A próxima etapa será a aplicação do piso granilite”, pontua Amaral. Para esta construção de 874,14m², o governo federal é responsável pelo repasse de R$ 527,2 mil em recursos, e a Prefeitura, pelos R$ 489 mil em contrapartida. O total ultrapassa o investimento de R$ 1 milhão.

Votuporanga conta hoje com 14 unidades de saúde e uma Policlínica.