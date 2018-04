Diversão Biblioteca promove ação de troca de figurinhas da Copa Mundo

Desde sábado o espaço está preparado para receber colecionadores de todas as idades

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga promove mais uma ação que promete movimentar a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, sediada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

O espaço de leitura, lazer e convivência passará a ser um ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2018, estando preparado para receber colecionadores de todas as idades, de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h, na Varanda Cultural.

A ação, idealizada pelo bibliotecário André Ynada, pretende aproximar a população do ambiente da biblioteca. “A ideia é a de que o nosso espaço esteja cada vez mais próximo da rotina das pessoas, sendo reconhecido como um local de lazer e convivência social”, explicou André.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “a iniciativa vai ao encontro do conceito de ‘Biblioteca Viva’, que propõe uma utilização mista desse espaço, encarando-o não apenas como um ambiente de leitura, mas como um local dinâmico, capaz de abrigar as mais diversas atividades, linguagens e manifestações culturais”.

Biblioteca Municipal “Castro Alves”

Com um acervo de mais de 10 mil itens – incluindo livros tradicionais e em formatos acessíveis, DVDs, jogos, brinquedos, gibis e periódicos –, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” é mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Para retirar livros ou utilizar os computadores, jogos e DVDs do acervo, basta que o cidadão faça um cadastro no local, tendo em mãos um documento original com foto e um comprovante de endereço (conta de água ou luz).

Após a realização do cadastro, é confeccionada a carteirinha, que deve ser apresentada a cada vez que o usuário for se utilizar dos itens do acervo ou efetuar um empréstimo ou renovação de obras literárias.

A Biblioteca está situada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 (Jardim Alvorada). Para mais informações, o telefone é o (17) 3405-9670.