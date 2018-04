FRAUDE Empresário rio-pretense é preso em escândalo da merenda

Operação do Gaeco e da Polícia Federal cumpriu mandados em 32 cidades por combinação de preços e fraude em licitações no Estado. Empresa de Rio Preto é acusada de participar do esquema

O empresário de Rio Preto Carlos Roberto Daher foi preso na manhã da última sexta-feira, acusado de participar de esquema que fraudou licitações de merenda escolar em 32 cidades do Estado. Segundo investigação, a empresa dele, L. P. Belasco Habes, integrava rodízio formado por outras seis fornecedoras, que combinavam preços de produtos e exigência de itens em editais.

A prisão foi realizada em operação conjunta da Polícia Federal e do Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), das cidades de Rio Preto e Ribeirão Preto. Foi cumprido mandado de busca e apreensão na sede da empresa de Daher, no Jardim São Francisco, em Rio Preto. Policiais chegaram em duas viaturas e levaram documentação, que vai ser periciada.

Depois de ser detido, o empresário foi levado para a sede da PF de Rio Preto e depois transferido para a de Araraquara, onde vai passar por interrogatório. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 32 cidades, incluindo Mirassol.

A investigação começou em 2016, iniciada pelo promotor de Brodowski, Leonardo Romanelli, que descobriu que o empresário José Geraldo Zana, dona do frigorifico Mult Beef, empresa do ramo de distribuição de alimentos sediada na cidade, criou um esquema com representantes de outras seis distribuidoras de interior de São Paulo para fraudar concorrências públicas abertas para compra de alimentos, principalmente carne para merenda escolar e cestas básicas.

Quando descobriu que o esquema envolvia muitas cidades, Romanelli resolveu aprofundar a investigação com o Gaeco de Ribeirão Preto. Como a aquisição de merenda é feita com verba da União, a investigação passou a contar com o apoio da Polícia Federal.

Segundo o delegado da PF de Ribeirão Guilherme Biagi, a operação foi para reunir provas e colher depoimentos, para detalhar como era o funcionamento das sete empresas para combinação de resultados de licitações. Por enquanto, o que foi apurado pelo Gaeco e PF é que as que prefeituras eram lesadas com faturamento acima do preço de mercado para fornecimento de carne.

“O empresário de Rio Preto é investigado por participação nestas licitações fraudadas, para fornecimento de carne para merenda escolar nas prefeituras”, explica o delegado.

Daher vai ser submetido a interrogatório durante o tempo em que ficar detido por força do mandado de prisão preventiva. “Faremos a análise de vários processos licitatórios em diversas prefeituras e somente depois deste verificação iremos saber o total de licitações fraudulentas que ele participou”, explica o Biagi.

No total, 180 agentes da Polícia Federal cumpriram oito mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Também foram presos seis empresários em Ribeirão Preto, Itápolis e Batatais.

Como funciona o esquema

Sete empresas se associaram para combinar preços de produtos e exigência de itens em editais para fornecer merenda a prefeituras do Estado de São Paulo

Dessa forma combinada, cada empresa ganhava a licitação em uma cidade com preços acima dos de mercado

O esquema atingiu pelo menos 32 cidades. Veja a lista:

Mirassol, Aguaí, Altinópolis, Americana, Barretos, Cubatão, Guaíra, Guariba, Guarulhos, Iperó, Itápolis, Jaboticabal, Jandira, Jarinu, Limeira, Luiz Antônio, Mococa, Orlândia, Paulínia, Peruíbe, Pirassununga, Pontal, Promissão, Santa Rosa de Viterbo, Santa Bárbara d’Oeste, Santos, São Carlos, São Joaquim da Barra, São Roque, São Vicente, Sorocaba e Vargem Grande do Sul.