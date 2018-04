Gustavo Perrella  ganha cargo na CBF

Réu em dois processos na Justiça mineira, Gustavo Perrella é diretor de Desenvolvimento e Projetos da CBF e foi indicado por Marco Polo Del Nero

O ex-deputado estadual e também ex-secretário nacional de futebol, Gustavo Perrella, conhecido nacionalmente em 2013 por ser dono de um helicóptero apreendido pela Polícia Federal com 445kg de cocaína , no Espírito Santo, foi nomeado diretor da Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ).

Em nota, a entidade nacional afirmou que a escolha de Perrella foi feita por conta da experiência do mesmo na condução de programas de desenvolvimento do esporte, mais precisamente o futebol.

A CBF afirmou também que o dirigente se destacou enquanto conselheiro vitalício do Cruzeiro, clube onde exerceu diversos cargos nos departamentos de gestão e de futebol, além de liderar vários projetos durante o período em que esteve à frente do Ministério do Esporte.

O novo diretor tem como principal função ser o elo entre a CBF e os presidentes das federações estaduais.