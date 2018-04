Homem oferece carona a senhora e tenta violentá-la

Tentativa de Estupro

Enquanto caminhava para ir até a igreja, mulher de 61 anos foi abordada por estranho lhe oferecendo carona e ao aceitar, sofreu tentativa de estupro

Luciana Tambuque

Por volta das 21h da última sexta-feira, uma senhora de 61 anos, comunicou à polícia que havia sido vítima de tentativa de abuso sexual enquanto estava a caminho da igreja, no bairro Paineiras.

Na noite da última sexta-feira, a polícia militar foi acionada para comparecer na Avenida Onofre de Paula, onde se encontrava a vítima, de 61 anos, que relatou ao Cabo Luciano, que durante aquela noite, estava a caminho da igreja, por volta das 19h30, quando foi abordada por um desconhecido que estava em um veículo aparentando ser uma Belina, na cor azul, que lhe ofereceu carona. A senhora contou ao policial que aceitou a carona, oportunidade em que o motorista seguiu pela Avenida Onofre de Paula, sentido bairro Noroeste. Ao questionar que o dono do carro estava indo para um lugar desconhecido, ele ficou em silencio e acelerou a velocidade do carro, acessando a alça de acesso de terra da Rodovia Péricles Beline e, num lugar vazio. Ao parar o veículo, tirou a roupa dele e com violência, tentava tirar a roupa da vítima também. Naquele instante, a mulher conseguiu se desvencilhar no momento que o autor tentou apanhar algo no carro e nessa chance, ela conseguiu fugir, sem que o motorista conseguisse consumar a violência sexual. A vitima disse que não apresentava lesões corporais, porém, estava muito abalada e não quis receber atendimento médico. Ela descreveu o autor como sendo negro, alto, magro, careca e que o veículo possuía uma escada em cima do teto.