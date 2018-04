O Povo Quer Justiça

João Fidélis

O Supremo Tribunal Federal conseguiu atrair todos olhares da população para seus julgamentos ao julgar o pedido de Habeas Corpus do ex-presidente Lula. Os ministros votaram expondo e dissecando os vários ângulos a questão da condenação em segunda instância mas as forças do bem prevaleceram e o clima de impunidade que ameaçava se tornar institucional dissipou-se. É hora realmente de passar este país a limpo, prendendo todos os parasitas que abusam do poder que lhes é conferido.

Mas não quero falar sobre isso , sobre o fato em si e a decisão tomada pela côrte, e sim da justiça brasileira onde reside o fio de esperança do povo , uma vez que os outros poderes andam por demais contaminados de corruptos e aproveitadores dos bens públicos.

Todos sabem que a crise econômica, que empobreceu a classe média e contribuiu para a elevação dos índices de criminalidade (dentre outros efeitos perversos), teve como principal causa a irresponsabilidade, a incompetência do governo Dilma , associados ao alarmante nível de corrupção que assolava as empresas públicas brasileiras.

Soma-se a estes fatores o alto grau de fisiologismo do Congresso brasileiro , cujas ações denotam nenhum apreço às instituições do país.

Tem-se consenso que nunca se viu uma Câmara e um Senado tão irresponsável com o destino da nação, anistiando dívidas, criando factóides e cedendo a inúmeros lobys escusos. Haja vista que grande parte dos parlamentares atuais responde a processos na justiça e lutam por uma reeleição para manter o foro privilegiado.

O sentimento que se depreende da quase totalidade da população é de justiça. Uma justiça ágil, equânime e que corrija pelo menos como um paliativo as falhas culturais que contaminam as difíceis relações sociais. Claro que os problemas que assolam nosso país, as diferenças socioeconômicas alarmantes não se resolvem no âmbito do Judiciário, no entanto este poder é visto como uma âncora imprescindível para que os outros poderes funcionem a bom termo.

Se o povo brasileiro perder o dimensionamento da justiça, se passarem a acreditar que aqui a lei é manipulada pelos iníquos, pelos aproveitadores e pelos poderosos estaremos perto do caos. Ao contrário deste pessimismo que viraliza por muitos canais de comunicação nosso país é forte economicamente. Somos um país com grandes reservas naturais e com uma produção de grãos que abastece o mundo inteiro. Temos condições de corrigir nossas distorções internas e a Operação Lava Jato demonstrou que temos instituições fortes, que funcionam quando usadas por gente de caráter.

Este ano ainda teremos a chance de mudar a cara do Congresso. As eleições estão próximas e basta pesquisar bem a história destes novos postulantes e não votar nestes ficha sujas que estão no poder atualmente.

Mas voltando à justiça é bom que se tenha em mente que nosso povo clama por ações diligentes porque a vida de milhões de pessoas depende destas decisões. E que o sentimento de impunidade que faz parte do cotidiano do povo brasileiro seja aos poucos dissipado pelo sentimento de confiança e segurança no poder judiciário.

